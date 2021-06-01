Об этом сообщил сегодня Президент Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества. Соглашение о предоставлении Беларуси российского кредита в сумме миллиарда долларов было подписано 21 декабря 2020 года. Первый транш кредита в размере 500 миллионов долларов Минфин Беларуси получил 30 декабря прошлого года. На переговорах в Сочи был окончательно решен вопрос о перечислении второго транша.
– Президент России, когда мы расставались, мне на ходу сказал: я тебе должен напомнить, что второй транш по ранее договоренному кредиту на миллиард долларов вы получите буквально в июне, – добавил Глава государства.
Александр Лукашенко поделился, что от переговоров у него осталось хорошее впечатление:
– По долгоиграющим вопросам – газу и нефти – наконец-то началось какое-то движение, и неплохое движение. Думаю, что, если мы будем вместе работать, активно работать, и многие другие вопросы решатся, которые надо решать.
Президент обратил внимание, что у Владимира Путина есть понимание, что вокруг Союзного государства начинают объединяться определенные силы и пытаться давить на Беларусь и Россию:
– Мы абсолютно одинаково оцениваем эту ситуацию и полны решимости вместе противостоять всем этим нападкам.
Фото: БЕЛТА
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Второй транш российского кредита в размере 500 миллионов долларов может поступить в Беларусь в июне
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