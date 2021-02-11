Такое мнение высказала сегодня «СБ. Беларусь сегодня» делегат от Брестской области, член Совета Республики Национального собрания Ирина Сачковская:
–То есть на собрании мы поднимаем вопросы, начиная непосредственно со своего региона, и проецируем на масштабы республики – важно, интересно, нужно. Например, отдельные пункты Программы социально-экономического развития, которую сегодня мы будем рассматривать, касаются региона, который я представляю, – Пинска. Знаю, что изменится медицинское обслуживание населения: предполагается строительство крупного медицинского объекта. На базе нашего Полесского госуниверситета предполагается реализация кластерной программы – это важно и нужно для региона, особенно для молодежи. Большое внимание уделяется переработке вторсырья. Это актуальная сегодня проблема. Поэтому (как и все люди) жду рассмотрения Программы социально-экономического развития.
Ирина Сачковская рассказала, что впервые принимает участие во Всебелорусском народном собрании, а быть делегатом – это ответственность и честь.
– Все положения Программы имеют социальную направленность, они для наших людей. И я, безусловно, хочу, чтобы все это по максимуму воплотилось в жизнь. Думаю, что все получится. Все участники собрания нацелены на это, – добавила делегат.
Опубликовано:
700
Всебелорусское народное собрание позволяет спроецировать региональные вопросы на республиканский уровень
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Варвара МОРОЗОВА