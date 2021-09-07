Время экспериментировать. Три идеи для осеннего маникюра

Плавный переход цветаКрасный, оранжевый, желтый, золотой, кофейный, бежевый, бордовый, сливовый – осенняя палетка радует разнообразием и в то же время ставит перед нелегким выбором. Как остановиться на одном цвете? Ограничивать себя совсем необязательно: можно накрасить все ногти разными лаками. А чтобы они не смотрелись аляповато, расположите цвета друг за другом от светлого к темному.
Сезонные рисункиТут все зависит только от простора вашей фантазии. Один из самых распространенных вариантов дизайна ногтей осенью – разноцветные листья и веточки (нарисованные или в виде наклеек). Также подойдут грибы, яблоки и тыквы. А еще – яркие зонты.
«Дождь» на ногтяхКстати, раскрыть тему пасмурной погоды в маникюре можно, не только нарисовав зонт. Еще одна идея – дизайн в виде прозрачных капелек. Для фона можно использовать как вышеупомянутые осенние цвета, так и оттенки синего.
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