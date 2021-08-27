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Врач рассказал, как снять головную боль без таблеток

Унять головную боль можно с помощью всего одного упражнения. О том, как правильно выполнять его, в эфире "О самом главном" рассказал врач-реабилитолог, сертифицированный йоготерапевт Сергей Агапкин.


– Если принимать таблетки от головной боли постоянно, можно заработать весьма серьезные проблемы. Нестероидные противовоспалительные препараты часто вызывают гастропатию – язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки. Парацетамол, если человек принимает его в больших количествах, негативно действует на функцию печени, – обратил внимание врач.

Кроме того, регулярный прием обезболивающих в течение трех месяцев, по словам медика, может привести к абузусной головной боли, или рикошетной, которая возникает после отмены препаратов. В связи с этим Сергей Агапкин посоветовал стремиться снимать боль немедикаментозно. Для этого он предложил выполнять следующее упражнение:

– Наклоняем голову, фиксируем ее рукой и на вдохе пытаемся вывести голову в нейтральное положение. Затем давим головой на руку, а на выдохе расслабляемся и наклоняем голову чуть-чуть ниже. Снова фиксируемой рукой на вдохе давим, а на выдохе расслабляемся и опускаем голову, – объяснил йоготерапевт.

Сергей Агапкин посоветовал сделать 3–5 подходов, а после повторить все действия на другую сторону.

Фото: pixabay.com
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