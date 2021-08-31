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  2. Врач рассказал, как правильно приготовить помидоры, чтобы предотвратить рак

Врач рассказал, как правильно приготовить помидоры, чтобы предотвратить рак

Осенью врачи советуют сосредоточиться на употреблении сезонных овощей, среди которых одни из самых полезных – помидоры. При правильной термической обработке в них увеличивается количество ликопина – вещества, уменьшающего риски рака предстательной железы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.


– Главное достоинство помидоров с точки зрения медицинской науки – наличие вещества под названием ликопин. Он не только обеспечивает овощу красный цвет, но и уменьшает риски рака предстательной железы, – рассказал медик.

Дмитрий Шубин обратил внимание на то, что большинство полезных веществ при нагревании гибнет, особенно при консервации.

– Однако ликопин при нагревании до ста градусов не разрушается. Мало того, при уменьшении количества жидкости в помидорах концентрация этого вещества растет, – отметил врач.

Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева дополнила слова коллеги и сказала:

– То есть количество ликопина при нагревании увеличивается, поэтому в любом блюде, где есть термически обработанные помидоры, этого вещества будет больше.
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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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