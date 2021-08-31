Врач рассказал, как правильно приготовить помидоры, чтобы предотвратить рак

Осенью врачи советуют сосредоточиться на употреблении сезонных овощей, среди которых одни из самых полезных – помидоры. При правильной термической обработке в них увеличивается количество ликопина – вещества, уменьшающего риски рака предстательной железы. Об этом в эфире программы "Жить здорово" рассказал врач-невролог, мануальный терапевт Дмитрий Шубин.
– Главное достоинство помидоров с точки зрения медицинской науки – наличие вещества под названием ликопин. Он не только обеспечивает овощу красный цвет, но и уменьшает риски рака предстательной железы, – рассказал медик.
Дмитрий Шубин обратил внимание на то, что большинство полезных веществ при нагревании гибнет, особенно при консервации.
– Однако ликопин при нагревании до ста градусов не разрушается. Мало того, при уменьшении количества жидкости в помидорах концентрация этого вещества растет, – отметил врач.
Врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева дополнила слова коллеги и сказала:
– То есть количество ликопина при нагревании увеличивается, поэтому в любом блюде, где есть термически обработанные помидоры, этого вещества будет больше.