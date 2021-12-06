Врач объяснила, нужна ли вторая прививка от COVID-19, если пациент заболел после первой

Людям, заразившимся коронавирусной инфекцией после первой прививки от данного заболевания, не нужно ставить второй компонент вакцины. Об этом в эфире программы "Здоровье" заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук, профессор Елена Малышева.
– Если человек вакцинировался, четыре недели после прививки у него не будет иммунитета [к коронавирусу]. Поскольку идет наработка антител, можно заболеть. Коронавирус играет роль второй дозы. Поэтому нужно через полгода [после перенесенного COVID-19] сделать теста на антитела и посмотрите, как будут обстоять дела [с их уровнем], – отметила Елена Малышева.