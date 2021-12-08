Врач объяснил, почему зимой важно использовать солнцезащитный крем

Ошибочно считать, что использовать крем с SPF нужно только летом. Зимой солнечные лучи, отраженные от снега, даже опаснее, чем ультрафиолетовое излучение, которое воздействует на человека в теплое время года. Об этом в эфире программы "Жить здорово" заявил врач-иммунолог доктор медицинских наук, профессор Андрей Продеус.
– Зимой [крем с SPF] даже более нужен, чем летом. Солнечные лучи есть и в одном, и в другом случае. Но вопрос не в том, тепло или нет, а в том, насколько ультрафиолет может повредить кожу. Зимой есть дополнительная опасность – прямые и отраженные от белого снега солнечные лучи. Поэтому, например, в заснеженных горах ультрафиолет вызывают еще большее поражение кожи, – обратил внимание врач.
По словам Андрея Продеуса, зимой нужно применять защитное средство от солнца с высоким SPF. Наносить его необходимо на всю кожу лица, в том числе и на губы.
Ранее врач-дерматолог, трихолог Дарья Хмель в беседе с моделью Натальей Гоций также сообщила, что использовать солнцезащитный крем нужно не только летом, но и зимой. Благодаря этому можно предупредить возникновение пигментации кожи.
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