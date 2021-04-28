Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» рассказал, какая бытовая техника может навредить человеку.
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– Пока сложно точно сказать, как именно электромагнитные волны влияют на самочувствие. Однако такая бытовая техника, как холодильник, к примеру, помогла снизить число заболеваний, – отметил Мясников.
В качестве примера специалист вспомнил, как раньше для долгого хранения пищу засаливали, а это могло пагубно сказаться на желудке и привести к онкологическим заболеваниям. Теперь благодаря холодильнику эта необходимость отпала.
– К слову, по онкологии раньше на первом месте был рак желудка, а сейчас – рак легких, этому может способствовать использование обогревателя, – рассказывает врач.
По словам специалиста, прибор снижает уровень влажности в помещении, вследствие чего слизистая носа пересыхает и перестает защищать от инфекций. Мясников также отметил, что сухой воздух пагубно влияет на наши глаза. Кроме того, неправильная установка кондиционеров способна привести к простудным заболеваниям, усилить астму или аллергию.
– Помните о том, что внутри прибора скапливаются разного рода микроорганизмы, которые могут оказаться возбудителями инфекций, – резюмировал специалист.
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Врач назвал самые опасные бытовые приборы
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