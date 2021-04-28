Врач назвал самые опасные бытовые приборы

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, – отметил Мясников.В качестве примера специалист вспомнил, как раньше для долгого хранения пищу засаливали, а это могло пагубно сказаться на желудке и привести к онкологическим заболеваниям. Теперь благодаря холодильнику эта необходимость отпала., – рассказывает врач.По словам специалиста, прибор снижает уровень влажности в помещении, вследствие чего слизистая носа пересыхает и перестает защищать от инфекций. Мясников также отметил, что сухой воздух пагубно влияет на наши глаза. Кроме того, неправильная установка кондиционеров способна привести к простудным заболеваниям, усилить астму или аллергию., – резюмировал специалист.