Врач назвал опасное для детей популярное лекарство

В эфире программы "О самом главном" российский врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников объяснил, почему нельзя сбивать высокую температуру у детей с помощью ацетилсалициловой кислоты.
– Ацетилсалициловая кислота способна вызывать синдром Рея у детей, который может заканчиваться печально. Бывает такое нечасто, но зачем рисковать? Есть другие лекарства, которые прекрасно работают, – обратил внимание специалист.
Вместе с тем Александр Мясников посоветовал сбивать жар у ребенка с помощью ибупрофена или парацетамола. Данные лекарственные препараты вреда детям не нанесут.
Фото: pixabay.com
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