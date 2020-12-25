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  2. Врач назвал главную ошибку, совершаемую при выходе на прогулку зимой

Врач назвал главную ошибку, совершаемую при выходе на прогулку зимой

При выходе на улицу зимой многие предпочитают надевать много одежды. Однако делать этого не стоит, если, конечно, прогулка не ограничится сидением на лавочке. Об этом в программе «О самом главном» рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.


Специалист отметил, что при выходе на лыжную или ходовую прогулку стоит надеть только два слоя одежды: термобелье, штаны, куртку и шапку.

– Самое страшное при ходьбе это даже не то что жарко, а то что мы надеваем на себя термобельё, ватные штаны, свитер, пуховую куртку, варежки, шапку, а кто-то еще и заматывается шарфом. Вы проходите какое-то время, а после вам становится жарко. Вы расстегиваетесь, снимаете шарф и сдвигаете шапку. Из-за пота вся одежда и вы мокрые. В итоге получается, что сосуды расширяются с целью усиления теплообмена, отдают тепло и моментально охлаждаются. Это приводит к тому, что дальше возникает спазм и идет переохлаждение. Ничто так не охлаждает, как испаряющаяся жидкость. Именно поэтому опасность закутываться, ведь вы начинаете потеть и раздеваться, – обратил внимание на проблему Александр Мясников.

Врач также обратил внимание на то, что ни в коем случае нельзя сильно кутать ребенка. На малыше должно быть ровно столько слоев одежды, сколько на взрослом человеке.

– Лучше, когда на один слой меньше, потому что ребенок очень подвижный, – добавил Александр Мясников.

Фото: pixabay.com
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