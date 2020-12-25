При выходе на улицу зимой многие предпочитают надевать много одежды. Однако делать этого не стоит, если, конечно, прогулка не ограничится сидением на лавочке. Об этом в программе «О самом главном» рассказал российский врач, врач-кардиолог, врач общей практики, телеведущий Александр Мясников.
Специалист отметил, что при выходе на лыжную или ходовую прогулку стоит надеть только два слоя одежды: термобелье, штаны, куртку и шапку.
– Самое страшное при ходьбе это даже не то что жарко, а то что мы надеваем на себя термобельё, ватные штаны, свитер, пуховую куртку, варежки, шапку, а кто-то еще и заматывается шарфом. Вы проходите какое-то время, а после вам становится жарко. Вы расстегиваетесь, снимаете шарф и сдвигаете шапку. Из-за пота вся одежда и вы мокрые. В итоге получается, что сосуды расширяются с целью усиления теплообмена, отдают тепло и моментально охлаждаются. Это приводит к тому, что дальше возникает спазм и идет переохлаждение. Ничто так не охлаждает, как испаряющаяся жидкость. Именно поэтому опасность закутываться, ведь вы начинаете потеть и раздеваться, – обратил внимание на проблему Александр Мясников.
Врач также обратил внимание на то, что ни в коем случае нельзя сильно кутать ребенка. На малыше должно быть ровно столько слоев одежды, сколько на взрослом человеке.
– Лучше, когда на один слой меньше, потому что ребенок очень подвижный, – добавил Александр Мясников.
Фото: pixabay.com
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Врач назвал главную ошибку, совершаемую при выходе на прогулку зимой
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