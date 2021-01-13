Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили о рекордных показателях заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ТАСС.
Официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович рассказала, что самое большое число заболевших COVID-19 зафиксировано в период с 4 по 10 января – около 5 млн случаев заболевания и более 85 тыс. случаев смерти по всему миру.
Специалист отметила, что это самые высокие цифры, о которых когда-либо сообщалось в организацию, даже несмотря на то, что количество новых случаев и смертей стабилизировалось за последние недели.
Вуйнович подчеркнула, что в ближайшие время будет ускорено внедрение и обеспечение вакцинами. При этом специалист подчеркнула, что препараты дают надежду, однако не решают до конца все вопросы. Таким образом, представитель указала на практику физического дистанцирования, гигиену рук и самоизоляцию.
Фото: БЕЛТА
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ВОЗ зафиксировала рекордные показатели по COVID-19 в мире
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