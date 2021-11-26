ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения планирует провести сегодня специальную встречу из-за обнаружения в Южной Африке нового штамма коронавируса B.1.1.529. Об этом во время онлайн-сессии заявила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове, сообщает РИА Новости.
В организации пояснили, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это скажется на эффективности имеющихся вакцин.
– У нас пока недостаточно информации о новом штамме вируса. Доступно менее сотни полных генетических последовательностей. Но мы знаем, что у него много мутаций, – пояснила Ван Керкхове.
Она также добавила, что группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет собой этот вариант коронавируса. Если выяснится, что есть угроза, новому штамму присвоят название буквы греческого алфавита.
Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма. В мире, по актуальной информации ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Самая сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место.