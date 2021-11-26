ВОЗ собирает экстренное совещание из-за нового штамма коронавируса

В организации пояснили, что отслеживают новый вариант с десятками мутаций в спайковом белке и планируют обсудить, как это скажется на эффективности имеющихся вакцин.– пояснила Ван Керкхове.Она также добавила, что группа по вопросам эволюции вируса обсудит, какую опасность представляет собой этот вариант коронавируса. Если выяснится, что есть угроза, новому штамму присвоят название буквы греческого алфавита.Ранее власти Великобритании и Израиля заявили о приостановке полетов в страны Южной Африки из-за обнаружения в Ботсване нового штамма. В мире, по актуальной информации ВОЗ, насчитывается более 258 миллионов инфицированных, свыше пяти миллионов пациентов спасти не удалось. Самая сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия в этом списке занимает пятое место.