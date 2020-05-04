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  2. Воропаев: возлагая цветы к монументам героев войны, мы кланяемся этим людям

Воропаев: возлагая цветы к монументам героев войны, мы кланяемся этим людям

Возлагая цветы к монументам героев Великой Отечественной войны, мы кланяемся этим людям, заявил корреспонденту БЕЛТА директор Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны Владимир Воропаев. Сегодня он принял участие в церемонии возложения цветов к стеле "Минск — город-герой" во время акции "Беларусь помнит. Помним каждого".


"У меня дедушка и бабушка прошли войну, мама  ребенок войны, она родилась в 1937 году. Поэтому мои близкие рассказывали мне, как все это было. Фронтовики, защищая родину, не думали о жизни, они думали о Победе. Можете представить, какой ценой она была завоевана? И когда мы возлагаем цветы, мы кланяемся этим людям, это знак уважения, любви, признательности за их подвиг" сказал Владимир Воропаев.

По его словам, для Музея истории ВОВ главное  сохранить память о тех героях. "Мы работаем над этим каждый день. Все больше находим документов. Мы очень тесно контактируем с ветеранами и ведем большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. Это память. И мы не имеем права ее забыть" добавил Владимир Воропаев.

Фото: БЕЛТА
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