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Вопросы ЖКХ стали основными во время прямой линии Николая Шерстнева

Два десятка звонков раздалось во время прямой линии, проведенной сегодня председателем Витебского облисполкома Николаем Шерстневым. Теплореновация и ремонт домов, холодные батареи, недостаточное внимание к наведению порядка и благоустройству в областном центре и на периферии – так вышло, что замечания по работе ЖКХ звучали чаще всего.

Так, жительница Витебска с улицы Герцена,6 посетовала, что несколько месяцев живет как на иголках. В августе случилось ЧП - в ее квартире стал протекать стояк. Казалось бы, не самую серьезную проблему до сих пор не устранили. Пенсионерка в отчаянье:

– Куда только не обращалась, везде один ответ: «Сейчас это невозможно». Выходит, инстанция последней надежды – глава региона.

Николай Шерстнев был краток:

– Такие вопросы в принципе не должны доходить до облисполкома, потому что обязанность компетентных служб – реагировать на проблему сразу же, без отлагательств. Четыре месяца (!) человек тратит свои нервы и время. Что в итоге он должен думать? Чтобы все получалось, как нужно, отрасли ЖКХ не обойтись без толковых, грамотных кадров, это – первоочередная задача.

Николай Николаевич поручил устранить проблему немедленно, а также выяснить причины помощи с немалой задержкой. Диалог прямого действия принес плоды. В тот же день бригада рабочих выехала на место.

На праздник 7 ноября еще одна витеблянка осталась без отопления в квартире. В нашем доме по улице Фрунзе, 42 делают капитальный ремонт, уточняет женщина:

– Должно быть, какая-то чрезвычайная ситуация привела к ледяным батареям. Все понимаю, но на дворе минусовые температуры, ждать дольше некуда…

Наладить обкоску придомовых территорий в Сенно просит пенсионерка из райцентра. Она объясняет:

– Неоднократно оставляла заявки в единой службе «115». Конкретных сроков исполнения работы так и не услышала. В итоге два раза за сезон мы сами обкосили траву под окнами. Неужели расчет теперь на жильцов – это что, новый метод справляться с бурьяном? Кроме того, хочу поинтересоваться капремонтом и уборкой подъездов. Наш подъезд мы привели в порядок самостоятельно. Вышло гораздо выгоднее, чем предложение от ЖКХ. Для сравнения, коммунальники просили за ремонт больше 400 рублей с человека. Откуда такие суммы?

Председатель Сенненского райисполкома Игорь Мороз в свою очередь отчитался, что за сезон райцентр выкашивали как минимум четыре раза. Важно, чтобы триммеры звучали не только в центре, на показ, но и на окраинах. Такую мысль озвучил Николай Шерстнев, добавив:

– Проблем в системе вашего местного жилищно-коммунального хозяйства сегодня хватает. Сделано немало, но над многим еще предстоит поработать. Жду от организации положительных перемен и системного подхода.

Жительницу Рудни Полоцкого района печалит, что на их местном почтовом отделении – замок. Бывшая работница на пенсии, ее сменщица ушла в декрет, а мотопочта, считает пенсионерка, не решает проблемы.

Председатель Полоцкого райисполкома Игорь Маркович успокоил звонившую: речь о закрытии почты не идет. Единственное, нужно подыскать человека, которого устроило бы совместительство или работа на полставки.

В Ясковщине Толочинского района не работает единственная колонка. «Боимся, что так и останется на зиму! Водоканал в курсе нашей проблемы, осуществляет подвоз воды, но в холода она замерзает в бочке», – делится местная жительница.

Сельчанку заверили: после промывки системы вода будет и на их сельской улице. Этот и все остальные вопросы взяты на контроль. К слову, с некоторыми проблемами удалось разобраться еще до конца прямой линии!

ЦИФРА

С начала этого года по состоянию на 8 ноября на прямую линию облисполкома поступило 457 обращений. Это на 8 процентов меньше показателей 2020 года. В регионах отмечают, что количество обращений в целом снизилось на 9 процентов.

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Фото: Антон СТЕПАНИЩЕВ
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