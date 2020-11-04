Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.64
EUR: 3.08
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Во сколько государству обходится лечение пациента, инфицированного COVID-19?

Во сколько государству обходится лечение пациента, инфицированного COVID-19?

Лечение пациентов, инфицированных COVID-19, для государства обходится в копеечку. По Минску на одного больного в день это 274 рубля в инфекционном отделении и 1103 рубля в реанимации.

Фото носит иллюстративный характер

– Это полная стоимость с учетом расходов на лекарственное обеспечение, содержание здания, дезинфекцию. Пятьдесят процентов составляет зарплата медиков и другой спектр услуг, – вводит в курс дела начальник отдела экономического анализа и планирования Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Белогорлова.Конкретно сумма, затраченная на больных, может зависеть от осложнения основных заболеваний. Ведь помимо коронавирусной инфекции обостряются хронические недомогания, что при COVID-19 случается, как правило.

Деньги из бюджета города Минска по разделу «Здравоохранение». Затраты в областной и районной больницах на порядок меньше, но тоже солидные. В Гомеле, к примеру, койко-день в инфекционной больнице 163 рубля, в реанимации инфекционной здравницы 420 рублей, а в целом по реанимации – 775 рублей.

– Сюда входит стоимость медикаментов, зарплата, питание и все текущие расходы, включая обслуживание оборудования, – объясняет заведующая сектором экономического анализа и развития Гомельского облисполкома Тамара Павлюк. – Средства из бюджета области. В районах эта сумма чуть меньше, в том числе зависит и от аттестованности врачей – в крупных райцентрах койко-день в инфекционной клинике стоит порядка 100 рублей, менее населенных – 80, в реанимации – 550 рублей.

И это только примеры, когда государство тратит на обслуживание и лечение пациентов, не считая приобретенного медоснащения. Только за этот год на новое оборудование для Гомельщины освоено 7,4 миллиона рублей, около двух миллионов на областные, 1 580 000 – на городские, а половина из этих средств -- на районные учреждения.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
Версия для печати
Новости и статьи
В США нашли останки одного из древнейших родичей млекопитающих
Лукашенко и Путин обсудили ситуацию в мире, эпидемию COVID-19, перевалку товаров, нефтегазовую тематику
Как работают сельские ФАПы в условиях эпидемии
Дзермант: в современном мире страна должна иметь сильную власть, способную отражать гибридные атаки
Девушка приготовила лимонад по рецепту 1872 года и оценила вкус - видео
Рынки сбыта капусты. Нужен ли этот овощ переработчикам?
Белорусам предлагают поучаствовать в конкурсе проектов по решению проблем, связанных с COVID-19
Бельгийский велогонщик Тим Велленс выиграл 14-й этап "Вуэльты Испании-2020"
Гигин: протестующим в Беларуси надо чувствовать ответственность за страну и уметь идти на компромиссы
На стадионе «Динамо» проведут забег в лабиринте
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
﻿﻿Праздничный календарь
Международный кинопросмотр в Карловых Варах отменили
В шахте "Беларуськалия" погиб рабочий
«Славия» и «Белшина» сыграли вничью в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Беларуси по футболу
Задержан минчанин, который «сливал» в сеть личные данные правоохранителей
Во сколько государству обходится лечение пациента, инфицированного COVID-19?
Начаты работы по строительству нового корпуса больницы скорой медицинской помощи в Гомеле
Головченко: «Могилевлифтмаш» – хороший пример того, как можно получать хорошие дивиденды и наращивать объемы производства
4 года колонии - приговор суда преступнику, который бросил в инспектора ДПС стеклянные бутылки во время незаконного митинга в Жлобине
Кочанова о студентах: красивые, умные, эрудированные люди, но чувствуется недоинформированность
В Гродно задержали пьяного горожанина, который размахивал БЧБ-флагом на остановке
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Послушайте
Олег Новицкий в третий раз полетит в космос в апреле 2021 года. Мы связались с его женой
На моряков в Гвинейском заливе напали пираты
«Америка прежде всего». США окончательно вышли из Парижского соглашения по климату, несмотря на протесты демократов
В Миноблисполкоме провели областную дискуссию по актуальным вопросам развития страны и регионов
Лучшие экспортеры: в Витебске награждали победителей конкурса
Авиаторы МЧС помогают тушить пожары в Турции
Взаимодействие Беларуси с ВОИС в последние годы активизировалось
Заседание Совета глав правительств СНГ состоится 6 ноября в формате видеоконференции
В Рогачеве возбуждено уголовное дело за оскорбление начальника милиции
В Минске водитель проехал на красный сигнал светофора и спровоцировал ДТП
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Осень. «Альтернативные правительства» Беларуси растут, как грибы в лесу. Но брать их люди опасаются
Пятница, 13 ноября: как уберечься от неприятностей
Полиция Словакии предупреждала Австрию, что стрелявший в Вене хотел летом купить оружие
У Белого дома неизвестные с ножом напали на людей – пострадали четыре человека
Сыщики Гомеля вышли на многодетного отца, который разводил в интернете покупателей авто
В Пинске на водопроводе произошла авария: без холодной воды остались детсад и несколько домов
Международная научно-практическая конференция специалистов в области психотерапии пройдет в Институте психологии БГПУ
Петришенко: в этом году благотворительная новогодняя акция «Наши дети» пройдет в традиционном формате
В Бресте задержали вандала, который повредил фонтан на улице Московской
Глава UFC Уайт заявил, что ожидает возвращения Нурмагомедова
"Белавиа" продлила приостановку рейсов во все пункты Грузии, кроме Тбилиси
мнение
Ирина ОВСЕПЬЯН
Свобода быть собой
Диетолог посоветовала рецепт полезного салата «Оливье»
Узнать кадры, помочь в консолидации усилий - Караев о первых шагах в новой должности
У 55 студентов МГЛУ обнаружен коронавирус
Авторы
СКАНИРУЙТЕ