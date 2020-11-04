Лечение пациентов, инфицированных COVID-19, для государства обходится в копеечку. По Минску на одного больного в день это 274 рубля в инфекционном отделении и 1103 рубля в реанимации.
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– Это полная стоимость с учетом расходов на лекарственное обеспечение, содержание здания, дезинфекцию. Пятьдесят процентов составляет зарплата медиков и другой спектр услуг, – вводит в курс дела начальник отдела экономического анализа и планирования Комитета по здравоохранению Мингорисполкома Татьяна Белогорлова. – Конкретно сумма, затраченная на больных, может зависеть от осложнения основных заболеваний. Ведь помимо коронавирусной инфекции обостряются хронические недомогания, что при COVID-19 случается, как правило.
Деньги из бюджета города Минска по разделу «Здравоохранение». Затраты в областной и районной больницах на порядок меньше, но тоже солидные. В Гомеле, к примеру, койко-день в инфекционной больнице 163 рубля, в реанимации инфекционной здравницы 420 рублей, а в целом по реанимации – 775 рублей.
– Сюда входит стоимость медикаментов, зарплата, питание и все текущие расходы, включая обслуживание оборудования, – объясняет заведующая сектором экономического анализа и развития Гомельского облисполкома Тамара Павлюк. – Средства из бюджета области. В районах эта сумма чуть меньше, в том числе зависит и от аттестованности врачей – в крупных райцентрах койко-день в инфекционной клинике стоит порядка 100 рублей, менее населенных – 80, в реанимации – 550 рублей.
И это только примеры, когда государство тратит на обслуживание и лечение пациентов, не считая приобретенного медоснащения. Только за этот год на новое оборудование для Гомельщины освоено 7,4 миллиона рублей, около двух миллионов на областные, 1 580 000 – на городские, а половина из этих средств -- на районные учреждения.
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Во сколько государству обходится лечение пациента, инфицированного COVID-19?
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Фото: Иван ЯРИВАНОВИЧ
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Андрей МУКОВОЗЧИК
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