Во сколько государству обходится лечение пациента, инфицированного COVID-19?

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– вводит в курс делаДеньги из бюджета города Минска по разделу «Здравоохранение». Затраты в областной и районной больницах на порядок меньше, но тоже солидные. В Гомеле, к примеру, койко-день в инфекционной больнице 163 рубля, в реанимации инфекционной здравницы 420 рублей, а в целом по реанимации – 775 рублей.– объясняет. –И это только примеры, когда государство тратит на обслуживание и лечение пациентов, не считая приобретенного медоснащения. Только за этот год на новое оборудование для Гомельщины освоено 7,4 миллиона рублей, около двух миллионов на областные, 1 580 000 – на городские, а половина из этих средств -- на районные учреждения.