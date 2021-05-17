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Дизайн Android 12 рассекречен до премьеры

Дизайн операционной системы Android заметно изменится в новой версии. Ее внешний вид накануне презентации Google рассекретил инсайдер Джон Проссер, передает РИА Новости.


Среди изменений в Android 12 называются обновленная Google-клавиатура, перерисованные значки стандартных приложений и другой дизайн устройств. Гаджет приобретет также расширенную кастомизацию, когда интерфейс будет меняться в зависимости от выбранной темы оформления. Вместе с тем изменится системная анимация: она станет плавнее.

На слайдах, которые якобы относятся к материалам Google, упоминается усиление защиты конфиденциальности, повышение безопасности системы и другая интеграция устройств в систему умного дома. Подробности этих новшеств в настоящий момент неизвестны.

Презентация Android 12 пройдет 18 мая на конференции для разработчиков Google I/O.

Фото: pixabay.com
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