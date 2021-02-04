Визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии ожидаются в Беларусь в этом году. Парламентарии также планируют визиты в Египет и Сербию. Об этом сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по международным делам Андрей Савиных.
Сегодня на заседании Совета Палаты представителей рассмотрен в том числе план международной деятельности парламентариев на 2021 год. Андрей Савиных рассказал, что Беларусь продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых наша республика является полноправным членом. Это Парламентское собрание Союза Беларуси и России, МПА СНГ, парламентские ассамблеи ОБСЕ, ОДКБ, парламентское измерение Центрально-Европейской инициативы.
Продолжится активное взаимодействие по линии двусторонних связей с парламентами зарубежных стран. Из-за эпидобстановки работа будет вестись в том числе в онлайн-формате.
– В Палате представителей оборудованы площадки, которые позволяют осуществлять эти встречи на очень высоком качественном уровне, – отметил депутат. – Также такой формат позволяет сокращать расходы на проведение мероприятий.
Но онлайн-общение не заменяет прямые человеческие контакты и связи, уверен Андрей Савиных:
– Поэтому на 2021 год планируются и визиты парламентских делегаций. В частности, прорабатывается визит парламентской делегации Беларуси в Египет, Сербию. Мы ожидаем визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии, Швейцарии. Продолжатся контакты по линии двусторонних групп по связям с парламентами зарубежных стран.
При этом Беларусь продолжит поиск специфических приоритетов в международных контактах, тем для специального межпарламентского взаимодействия, проектов, в которых парламентарии "смогут оказать нужное стимулирующее воздействие".
– Для этого будут проводиться специализированные совещания с участием заинтересованных ведомств и экспертов, деловых кругов по поводу взаимодействия с различными регионами (Африки, Латинской Америки и т. д.). Также запланированы секторальные совещания и прочие мероприятия, – сообщил парламентарий.
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Визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии ожидаются в Беларусь в этом году
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Фото: Александр КУШНЕР