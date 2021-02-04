Визиты высокого уровня из Молдовы, Австрии и Швейцарии ожидаются в Беларусь в этом году

Сегодня на заседании Совета Палаты представителей рассмотрен в том числе план международной деятельности парламентариев на 2021 год. Андрей Савиных рассказал, что Беларусь продолжит активную работу с международными парламентскими организациями, в которых наша республика является полноправным членом. Это Парламентское собрание Союза Беларуси и России, МПА СНГ, парламентские ассамблеи ОБСЕ, ОДКБ, парламентское измерение Центрально-Европейской инициативы.Продолжится активное взаимодействие по линии двусторонних связей с парламентами зарубежных стран. Из-за эпидобстановки работа будет вестись в том числе в онлайн-формате., – отметил депутат.Но онлайн-общение не заменяет прямые человеческие контакты и связи, уверен Андрей Савиных:При этом Беларусь продолжит поиск специфических приоритетов в международных контактах, тем для специального межпарламентского взаимодействия, проектов, в которых парламентариисообщил парламентарий.