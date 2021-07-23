Вакцина Moderna одобрена в ЕС для подростков с 12 лет

– отмечается в заявлении ведомства.До недавнего времени препарат Moderna применялся в ЕС только для лиц, достигших 18 лет. В настоящий момент в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет используется препарат компаний Pfizer/BioNTech.В ЕС от коронавирусной инфекции прививают с помощью четырех препаратов: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько лекарств, в том числе "Спутник V".Европейский союз планирует к концу текущего месяца привить двумя дозами препарата против COVID-19 70% взрослого населения. В настоящее время полный курс вакцинации прошли почти 55% взрослых жителей союза.