Лекарственный регулятор ЕС – Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) – одобрил применение препарата против COVID-19 компании Moderna для вакцинации подростков 12–17 лет, передает РИА Новости.
– После оценки поступивших данных ЕМА может рекомендовать применение вакцины Moderna для подростков в возрасте от 12 до 17 лет... Применение вакцины у детей с 12 лет будет таким же, как и у остальных возрастных категорий: вакцина вводится двумя дозами в мышцу плеча с интервалом в четыре недели, – отмечается в заявлении ведомства.
До недавнего времени препарат Moderna применялся в ЕС только для лиц, достигших 18 лет. В настоящий момент в Евросоюзе для вакцинации подростков с 12 лет используется препарат компаний Pfizer/BioNTech.
В ЕС от коронавирусной инфекции прививают с помощью четырех препаратов: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson. На рассмотрении регулятора находятся еще несколько лекарств, в том числе "Спутник V".
Европейский союз планирует к концу текущего месяца привить двумя дозами препарата против COVID-19 70% взрослого населения. В настоящее время полный курс вакцинации прошли почти 55% взрослых жителей союза.
Опубликовано:
1178
Вакцина Moderna одобрена в ЕС для подростков с 12 лет
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter