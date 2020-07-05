Вадим Богуш о развитии ИТ-компетенций: это вопрос повышения эффективности, а также безопасности

Такое мнение по итогам встречи Президента с педагогическим активом страны высказал в эфире программы «Контуры» на телеканале ОНТ ректор БГУИР Вадим Богуш.

— Глава государства выделил значимость ИТ-компетенций в современном мире и говорил о том, что это должно являться неотъемлемой частью подготовки любого специалиста. Действительно, это то направление, которое меняет и производственные процессы, и социальные. Меняет и нашу жизнь. Оно очень многостороннее. И этому направлению действительно уделяется внимание.

Кроме того, Вадим Богуш считает, что ИТ-компетенции — это как раз тот предмет, по которому будет совершенствоваться содержание образовательной части вне зависимости от того, идет ли речь о сельском хозяйстве, химии, биологии или сфере разработки приложений в ИТ-сфере.