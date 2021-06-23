В жару белорусы потянулись отдыхать в парки и на пляжи. Милиция напоминает правила поведения в общественных местах

За электронную сигарету – штраф до 116 рублей

Алкоголь – вне парков

Купайтесь только там, где разрешено

А что насчет хулиганства?

Что делать, если заметили, как кто-то нарушает правила, или стали жертвой хулиганов? Ответ прост – 102. Во всех местах массового отдыха граждан дежурят милиционеры, поэтому после звонка по короткому номеру ближайший наряд прибудет незамедлительно.

Одно из наиболее частых нарушений в местах массового отдыха – курение. Где оно запрещено? Например, на детских площадках, городских пляжах, летних террасах кафе и на остановках общественного транспорта. Это не все пункты в обширном списке, но наиболее актуальные для отдыха на улице. Где можно курить? В специально отведенных для этого местах – ищите площадки с соответствующими знаками.Интересный факт: речь не только об обычных сигаретах. Как уточнил Кристиан Якунович, правила касаются и электронных систем курения.– отметил сотрудник милиции.Еще одно распространенное нарушение, по словам собеседника, – это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения или распитие напитков, содержащих алкоголь, в общественных местах. То есть в парках, на улице, пляже или стадионе, в общественном транспорте. В общем, везде, кроме мест, где употребление алкоголя предусматривается (в ресторане, допустим).– напомнил Кристиан Якунович.А вот если за подобным нарушением милиция уличит кого-то повторно, штраф может быть и выше – до 435 рублей. Также могут быть назначены общественные работы или административный арест.Для собственной же безопасности лучше не плавать в водоемах, где это запрещается. Кстати, штраф за нарушение составляет от 29 до 87 рублей. Следит за соблюдением правила не только милиция, но и ОСВОД.уточнил Кристиан Якунович.