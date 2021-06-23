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В жару белорусы потянулись отдыхать в парки и на пляжи. Милиция напоминает правила поведения в общественных местах

В июне Беларусь накрыла жара: в стране объявлен красный уровень опасности, а показатели термометров местами подскакивают до 36 ℃. В поисках прохлады белорусы тянутся к воде – на пляжи и в парки. В связи с этим в милиции напомнили об основных правилах поведения в общественных местах. Чего нельзя делать, отдыхая на природе и какое наказание за это предусмотрено, sb.by рассказал заместитель командира роты ППСМ Заводского РУВД г. Минска Кристиан Якунович.

За электронную сигарету – штраф до 116 рублей

Одно из наиболее частых нарушений в местах массового отдыха – курение. Где оно запрещено? Например, на детских площадках, городских пляжах, летних террасах кафе и на остановках общественного транспорта. Это не все пункты в обширном списке, но наиболее актуальные для отдыха на улице. Где можно курить? В специально отведенных для этого местах – ищите площадки с соответствующими знаками.

Интересный факт: речь не только об обычных сигаретах. Как уточнил Кристиан Якунович, правила касаются и электронных систем курения. «В случае курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где это запрещено, можно получить штраф до 116 рублей», – отметил сотрудник милиции.

Алкоголь – вне парков

Еще одно распространенное нарушение, по словам собеседника, – это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения или распитие напитков, содержащих алкоголь, в общественных местах. То есть в парках, на улице, пляже или стадионе, в общественном транспорте. В общем, везде, кроме мест, где употребление алкоголя предусматривается (в ресторане, допустим).

«Необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение данного требования наступает с 16 лет, штраф может достигнуть 232 рублей», – напомнил Кристиан Якунович.

А вот если за подобным нарушением милиция уличит кого-то повторно, штраф может быть и выше – до 435 рублей. Также могут быть назначены общественные работы или административный арест.

Купайтесь только там, где разрешено

Для собственной же безопасности лучше не плавать в водоемах, где это запрещается. Кстати, штраф за нарушение составляет от 29 до 87 рублей. Следит за соблюдением правила не только милиция, но и ОСВОД. 

А что насчет хулиганства?

Помимо уголовной ответственности за совершение хулиганских действий предусмотрена и административная. За оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, наступит ответственность. Последствия данного правонарушения выражаются в виде штрафа в размере от 58 до 870 рублей, общественных работ или административного ареста, – уточнил Кристиан Якунович.
Что делать, если заметили, как кто-то нарушает правила, или стали жертвой хулиганов? Ответ прост – 102. Во всех местах массового отдыха граждан дежурят милиционеры, поэтому после звонка по короткому номеру ближайший наряд прибудет незамедлительно.
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ , Алексей СТОЛЯРОВ
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