В жару белорусы потянулись отдыхать в парки и на пляжи. Милиция напоминает правила поведения в общественных местах

За электронную сигарету – штраф до 116 рублейОдно из наиболее частых нарушений в местах массового отдыха – курение. Где оно запрещено? Например, на детских площадках, городских пляжах, летних террасах кафе и на остановках общественного транспорта. Это не все пункты в обширном списке, но наиболее актуальные для отдыха на улице. Где можно курить? В специально отведенных для этого местах – ищите площадки с соответствующими знаками.
Интересный факт: речь не только об обычных сигаретах. Как уточнил Кристиан Якунович, правила касаются и электронных систем курения. «В случае курения (потребления) табачных изделий, использования электронных систем курения, систем для потребления табака в местах, где это запрещено, можно получить штраф до 116 рублей», – отметил сотрудник милиции.
Алкоголь – вне парковЕще одно распространенное нарушение, по словам собеседника, – это появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения или распитие напитков, содержащих алкоголь, в общественных местах. То есть в парках, на улице, пляже или стадионе, в общественном транспорте. В общем, везде, кроме мест, где употребление алкоголя предусматривается (в ресторане, допустим).
«Необходимо отметить, что ответственность за несоблюдение данного требования наступает с 16 лет, штраф может достигнуть 232 рублей», – напомнил Кристиан Якунович.
А вот если за подобным нарушением милиция уличит кого-то повторно, штраф может быть и выше – до 435 рублей. Также могут быть назначены общественные работы или административный арест.
Купайтесь только там, где разрешеноДля собственной же безопасности лучше не плавать в водоемах, где это запрещается. Кстати, штраф за нарушение составляет от 29 до 87 рублей. Следит за соблюдением правила не только милиция, но и ОСВОД.
А что насчет хулиганства?– Помимо уголовной ответственности за совершение хулиганских действий предусмотрена и административная. За оскорбительное приставание к гражданам и другие умышленные действия, нарушающие общественный порядок, деятельность организаций или спокойствие граждан и выражающиеся в явном неуважении к обществу, наступит ответственность. Последствия данного правонарушения выражаются в виде штрафа в размере от 58 до 870 рублей, общественных работ или административного ареста, – уточнил Кристиан Якунович.
Что делать, если заметили, как кто-то нарушает правила, или стали жертвой хулиганов? Ответ прост – 102. Во всех местах массового отдыха граждан дежурят милиционеры, поэтому после звонка по короткому номеру ближайший наряд прибудет незамедлительно.