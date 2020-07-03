В ВОЗ считают, что второй волны пандемии коронавируса может и не быть

Вторая волна пандемии коронавируса может не наступить, заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан.





Нынешний рост заболеваемости в ряде стран, по словам эксперта, следует рассматривать не как вторую волну, а как второй пик пандемии, поскольку "вирус не был в достаточной мере подавлен для предотвращения его повторной передачи", передает ТАСС.

"С самого начала этой болезни было много спекуляций о том, что будет, когда сменится сезон", — сказал он, добавив, что всегда трудно прогнозировать, что произойдет с новым вирусом.

По словам представителя ВОЗ, "потенциал новой волны основан на том понимании, что это респираторный вирус", а такие вирусы "имеют тенденцию быть сезонными по природе".

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