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В Вендорожской школе Могилевского района открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова

Сегодня в Вендорожской школе Могилевского района прошла торжественная линейка, приуроченная к 9 Мая. К важной дате в школе открыли памятный знак в честь Героя Советского Союза Михаила Романькова. В мероприятии участвовали представители местного хозяйства, педагоги и ученики школы.  


Идея открыть памятный знак в честь земляка, уроженца Вендорожского сельсовета, появилась у директора школы Вячеслава Орловского:

– Продолжили дело, которое в свое время начал наш педагог, учитель допризывной подготовки Игорь Альгертович Кветковский, который сейчас на пенсии. Он увлекается историей, собирал информацию о партизанском движении. Еще в детстве его отец рассказывал о товарище Романькове, с которым дружил. 




Сам Игорь Альгертович вспоминает, что когда ему было 7 лет, видел Героя Советского Союза лично:

– Отец с ним встречался несколько раз уже в Могилеве. Спустя много лет и стал собирать информацию. В архивах нашел наградные листы, основные сведения о боях, в которых он принимал участие.

Дело педагога решили продолжить. За содействием обратились к председателю Могилевского районного общественного объединения ветеранов Виктору Пинчуку. Он  сразу ухватился за эту тему. 

– С нашей стороны нужно было найти все важные сведения о Герое Советского Союза. Нужную информацию почерпнули в электронной базе документов «Память народа». Удалось отыскать и родственников Романькова – внука Александра и правнука Константина, – отметил Вячеслав Валентинович. – К сожалению, у них не получилось побывать на торжественном открытии памятного знака. 



Михаил Романьков – уроженец деревни Дубинка Могилевского района. В ряды Красной Армии вступил в 1944 году. Возглавлял пулеметный расчет 350-го стрелкового полка, который 22 марта 1945 года в течение боя за польскую деревню Радау смог уничтожить десятки вражеских солдат и офицеров. Через два дня, 24 марта, проявил себя при высадке десанта через залив Фришес-Хафф на косу в районе Хейлигенбейля, сумев сдержать большие силы врага при помощи пулемета. Уже 5–6 мая 1945 года во время боя на косе Фришес-Нерунг получил ранение, но строй не покинул. А 29 июня 1945 ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Тогда ему было всего 19 лет. 

К слову, в школе уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. Так, в 2019 году здесь была открыта Стена памяти. На ней портреты 80 земляков, уроженцев Вендорожского сельсовета. 

– Чтобы вовлечь ребят в патриотическую тему, вместе стали изучать военную историю родного края и задумали интересный проект. Школьники вместе с родителями, педагоги, сельчане приносили портреты своих родственников, которые участвовали в войне: кто-то ушел на фронт, в партизаны. Вместе со снимками искали сведения об этих людях. Так насобирали 75 историй о наших земляках и к 75-й годовщине освобождения Беларуси в 2019 году открыли Стену памяти, – отметил Вячеслав Орловский. – Сейчас на Стене уже 80 имен.

А в прошлом году в школе появился музей с семейными экспонатами и находками, которые были обнаружены во время раскопок в Могилевском районе. 
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Фото: Татьяна БИЗЮК
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