Новые объекты на лыжероллерной трассе открылись в Минске



Поприветствовал собравшихся глава администрации Партизанского района Валерий Вороницкий. Он подчеркнул, что модернизированная трасса даст людям с любыми физическими возможностями комфортно и круглосуточно заниматься спортом, а также пожелал вырастить здесь новых олимпийских чемпионов.

Александр Дорохович, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета, вспомнил о славной истории этого места. Еще в конце 1990-х годов здесь проводились различные соревнования и спартакиады:

– Здесь выросло очень много звезд белорусского спорта, как лыжных гонок, так и биатлона. Поэтому я желаю комплексу больше спортивных соревнований, чтобы трасса жила и приносила пользу.

Кроме официальных лиц открытие посетили паралимпийские чемпионы Дмитрий Лобан и Лидия Графиева.

После торжественной части был дан старт показательной тренировке роллеров, и десятки молодых спортсменов продемонстрировали зрителям свои умения. Одним из них был 19-летний Федор Каленик, студент БГУФК, который уже восемь лет занимается лыжными гонками. Парень брал награды на республиканских соревнованиях и выходил на международный уровень. Федор периодически тренируется здесь, он высоко оценил качество трассы.

Кроме роллеров зрители смогли увидеть выступления на площадке для стрельбы, а воркаутеры вовсю проделывали трюки на новом турнике. На остальных тренажерах также занимались, причем не только дети, но и люди постарше. Ольга Ивановна уже на пенсии, но по ее виду не скажешь:

– Раньше я занималась ходьбой, но временами от этого болели ноги. Эта площадка пришлась очень кстати, такой нигде поблизости нет. Теперь я хожу сюда каждый вечер, мне кажется, что занятия на тренажерах более эффективны. Важно, чтобы не только дети, но и люди моего возраста поддерживали себя в форме.