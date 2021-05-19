9 мая 2021 года у пожилой солигорчанки похитили деньги с банковской карты: она ответила на звонок мошенников и сообщила им секретные данные.
– 9 мая 2021 года местная жительница 1958 года рождения ответила на звонок в мессенджере Viber. Ее не смутило, что номер абонента был иностранный. Под предлогом сохранности средств злоумышленник завладел секретными кодами доступа к банковской карте женщины. Спустя непродолжительное время оттуда пропали 740 белорусских рублей, – рассказали в группе по противодействию киберпреступности Солигорского РОВД.
13 мая 2021 года было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК.
В милиции напоминают: для защиты денежных средств клиентов у банка есть вся необходимая информация. Ни в коем случае нельзя сообщать реквизиты своей карты, данные для входа в интернет-банкинг и паспортные данные неизвестным лицам. В случае поступления подобных звонков стоит сразу же завершить разговор и сообщить об этом в контакт-центр своего банка.
Фото: pixabay.com
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В Солигорске пенсионерка ответила на звонок в мессенджере и стала жертвой интернет-мошенника
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