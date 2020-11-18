В СНГ 2022 год планируется объявить Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 год – Годом русского языка как языка межнационального общения

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Об этом шла речь на XXXV заседании Совета по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ, которое прошло сегодня в Минске. 


 – На протяжении многих лет Совет является не только координатором в области культуры в странах Содружества, но и предоставляет уникальную возможность демонстрировать культурное разнообразие государств –участников СНГ, – отметил министр культуры Беларуси Юрий Бондарь. – Сохранение и развитие форм культурного самовыражения и диалога все больше становится основой дипломатии наших государств, способствуя преодолению конфликтов и сближению взаимных интересов. Несомненно, особая роль в выработке и совершенствовании этих механизмов должна принадлежать нашему Совету.

По его словам, фундамент такой стратегии – признание ценности межкультурного диалога, который в конечном итоге становится диалогом между людьми, охватывая все группы населения и способствуя продвижению общих ценностей и идеалов, укреплению интеграционных основ СНГ.

Опыт работы Совета за последние годы свидетельствует о повышении заинтересованности государств – участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, отметил министр. 

– Выставки, фестивали, форумы отвечают целям Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в этой области, – сказал Юрий Бондарь. – На сегодняшнем заседании мы подвели итоги реализации выполнения Основных мероприятий сотрудничества в области культуры за прошедший период, рассмотрели вопросы, связанные с подготовкой к предстоящим мероприятиям.






Особо министр культуры Беларуси отметил, что одним из крупнейших и знаковых событий этого года на всем постсоветском пространстве стал XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который прошел, несмотря на сложную эпидситуацию в мире. 

– Этот признанный культурный бренд, объединяющий миллионы людей и десятки стран на разных континентах, по-прежнему остается верен своей высокой миссии – посредством искусства строить мосты дружбы между народами и странами, популяризирует достижения национальных культур стран СНГ на международном уровне, способствует культурному обмену и развитию всестороннего диалога между нашими странами-участницами, – подчеркнул Юрий Бондарь. 

Министр культуры Беларуси пригласил представителей всех стран –участниц СНГ на юбилейный XXX фестиваль, который запланирован на июль 2021 года, а также на другие форумы в Беларуси.




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Фото: Александр КУШНЕР
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