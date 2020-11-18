В СНГ 2022 год планируется объявить Годом народного творчества и культурного наследия, 2023 год – Годом русского языка как языка межнационального общения

, – отметилПо его словам, фундамент такой стратегии – признание ценности межкультурного диалога, который в конечном итоге становится диалогом между людьми, охватывая все группы населения и способствуя продвижению общих ценностей и идеалов, укреплению интеграционных основ СНГ.Опыт работы Совета за последние годы свидетельствует о повышении заинтересованности государств – участников СНГ в организации и проведении совместных мероприятий в сфере культуры, отметил министр., – сказал Юрий Бондарь.Особо министр культуры Беларуси отметил, что одним из крупнейших и знаковых событий этого года на всем постсоветском пространстве стал XXIX Международный фестиваль искусств «Славянский базар в Витебске», который прошел, несмотря на сложную эпидситуацию в мире., – подчеркнул Юрий Бондарь.Министр культуры Беларуси пригласил представителей всех стран –участниц СНГ на юбилейный XXX фестиваль, который запланирован на июль 2021 года, а также на другие форумы в Беларуси.