В Следственном комитете планируют создать специальное подразделение по борьбе с киберпреступностью

- сказал Дмитрий Гора.Как уточнил председатель Следственного комитета, "исходя из задач, возможно, это будет даже главное управление".Говоря в целом о преступлениях с использованием информационно-коммуникационных технологий, Дмитрий Гора заметил, что основная доля приходится на хищения., - пояснил он. Кроме того, в цифровую сферу перешла и торговля наркотиками, другие противоправные действия.Чтобы противостоять этим преступлениям, нужен кадровый аппарат, способный их расследовать, отметил председатель Следственного комитета. По его словам, в ведомстве созданы специальные подразделения по борьбе с этими видами преступлений, где работают настоящие профессионалы. Кроме кадрового потенциала, важно техническое и программное оснащение., - отметил Дмитрий Гора.Что касается собственных информационных ресурсов, показательным в этом плане будет создание силами сотрудников Следственного комитета автоматизированной системы "След"., - отметил председатель Следственного комитета. Он добавил, что, кроме этого, принимается целый ряд других организационных мероприятий.