В рейтинге индекса достижения глобальных Целей устойчивого развития Беларусь поднялась на 18-е место

Этот индекс был рассчитан международными независимыми экспертами для 166 государств. Беларусь в рейтинге поднялась с 23-го на 18-е место, рассказал Национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко в интервью «СБ. Беларусь сегодня».

- Нами пройден большой путь. Создана национальная архитектура управления процессом достижения ЦУР, куда вовлечены представители органов государственного управления, Парламента, гражданского общества, деловых и академических кругов. Причем вся работа по Повестке-2030 находится на контроле Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко. Но многое сделать еще предстоит, - считает Анатолий Исаченко.

Чего мы достигли по каждой из 17 Целей устойчивого развития и к чему стремимся? Читайте в завтрашнем номере «СБ. Беларусь сегодня».