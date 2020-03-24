В прошлом году в Беларуси было посажено более 500 тысяч деревьев

В стране продолжается начавшаяся в 2018 году акция «Обустроим малую Родину». Представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в этом году предлагают посвятить акцию 75-летию Великой Победы. Кампания будет посвящена не только улучшению окружающей среды, но и сохранению памяти предков.





— Цифры говорят сами за себя, — отметила начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Татьяна Конончук. — В 2019 году в Беларуси было высажено более 500 тысяч деревьев, а это в три раза больше, чем, к примеру, в 2008 году. Создано 52 тысячи гектаров новых лесов. В рамках акции «Чистый водоем» приведено в порядок 1200 км береговой линии наших водоемов. Обустроено около 3 тысяч дворовых территорий, включая спортивные и детские площадки. Кроме того, благоустроено более 7600 мемориальных комплексов, памятников воинам-освободителям, воинских захоронений. В этом году мы не просто хотим продолжить эту работу, но и улучшить результаты.

Огромные слова благодарности всем, принявшим участие в наших прошлогодних акциях в рамках республиканского плана по наведению порядка. Кроме того, есть масса интересных инициатив, которые шли от волонтеров. К примеру, проходила очень интересная акция, во время которой добровольцы бежали трусцой и в это время собирали мусор. Таким образом было собрано почти 1500 кг мусора.

Министерство природных ресурсов приветствует все подобные инициативы граждан и поддерживает их.

— За эту и предыдущую неделю по всей стране высажено уже 25 тысяч деревьев, — дополнил коллегу начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский. —Запланирована посадка 217 тысяч деревьев. Мы выполним и перевыполним план.

Чтобы поучаствовать в посадке деревьев, нужно обратиться в территориальные органы Минприроды или местные службы ЖКХ. Самим искать посадочный материал не нужно, деревья и кустарники для посадки будут предложены. К слову, активную помощь в подборе этих материалов оказывают лесхозы и питомники растений.