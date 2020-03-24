Авторы 18+

Беларусь Сегодня
Минск
Минск:
+4 oC
USD: 2.64
EUR: 2.83
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Особый взгляд на глубинку
  1. Главная
  2. В прошлом году в Беларуси было посажено более 500 тысяч деревьев

В прошлом году в Беларуси было посажено более 500 тысяч деревьев

В стране продолжается начавшаяся в 2018 году акция «Обустроим малую Родину». Представители Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды в этом году предлагают посвятить акцию 75-летию Великой Победы. Кампания будет посвящена не только улучшению окружающей среды, но и сохранению памяти предков.


— Цифры говорят сами за себя, — отметила начальник главного управления экологической политики, международного сотрудничества и науки Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь Татьяна Конончук— В 2019 году в Беларуси было высажено более 500 тысяч деревьев, а это в три раза больше, чем, к примеру, в 2008 году. Создано 52 тысячи гектаров новых лесов. В рамках акции «Чистый водоем» приведено в порядок 1200 км береговой линии наших водоемов. Обустроено около 3 тысяч дворовых территорий, включая спортивные и детские площадки. Кроме того, благоустроено более 7600 мемориальных комплексов, памятников воинам-освободителям, воинских захоронений. В этом году мы не просто хотим продолжить эту работу, но и улучшить результаты.

Огромные слова благодарности всем, принявшим участие в наших прошлогодних акциях в рамках республиканского плана по наведению порядка. Кроме того, есть масса интересных инициатив, которые шли от волонтеров. К примеру, проходила очень интересная акция, во время которой добровольцы бежали трусцой и в это время собирали мусор. Таким образом было собрано почти 1500 кг мусора.

Министерство природных ресурсов приветствует все подобные инициативы граждан и поддерживает их.

— За эту и предыдущую неделю по всей стране высажено уже 25 тысяч деревьев, — дополнил коллегу начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский. —Запланирована посадка 217 тысяч деревьев. Мы выполним и перевыполним план.

Чтобы поучаствовать в посадке деревьев, нужно обратиться в территориальные органы Минприроды или местные службы ЖКХ. Самим искать посадочный материал не нужно, деревья и кустарники для посадки будут предложены. К слову, активную помощь в подборе этих материалов оказывают лесхозы и питомники растений.

Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на Беларусь сегодня
Версия для печати
Загрузка...
Новости и статьи
Румас объяснил механизм поставок в Беларусь российской нефти
Гродненец пытался заработать на незаконной продаже медицинских масок и перчаток
«Белавиа» переносит начало выполнения полетов в Вену на 25 апреля
В WhatsApp тестируется функция проверки на фейковые новости
Помощник Президента Анатолий Линевич провел выездной прием граждан в Верхнедвинске
Лукашенко провел телефонный разговор с Президентом Латвии
Китай готов продолжать работать с Беларусью для реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне
В Гомельском районе легковушка сбила лося
Новые серии «Рика и Морти» выйдут в мае
В Гомеле поощрили горожанина за содействие в раскрытии преступления с оборотом наркотиков
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Совесть
Linkin Park даст сегодня онлайн-концерт для своих поклонников
Китай благодарен Беларуси за поддержку и помощь в борьбе с коронавирусом
В Мингорисполкоме разрабатывают экологическую карту столицы
Мингорисполком создаст приложение для поиска свободных парковочных мест в столице
В прошлом году в Беларуси было посажено более 500 тысяч деревьев
Лукашенко поручил Минздраву на фоне коронавируса не ослаблять внимание к другим болезням
Мингорисполком введет автоматизированную систему учета эксплуатационных затрат по жилому фонду
Молодой минчанин придумал легкий заработок для подростков и обманул около 60 человек
Лукашенко о борьбе с коронавирусом: действуем профессионально и точечно, используя китайский опыт
Правительство утвердило список ответственных за рост и диверсификацию экспорта
блог
Инесса ПЛЕСКАЧЕВСКАЯ
Требуйте отстоя смысла
Авторы
СКАНИРУЙТЕ