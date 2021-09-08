В Польше автобус с белорусами попал в ДТП: пострадали шесть человек

На территории Польши произошла авария с участием белорусского автобуса. Пострадали шесть граждан нашей страны. Об этом сообщает БЕЛТА.
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ДТП произошло 6 сентября в 5:20 на автомагистрали 8-7 в районе населенного пункта Скаржиско-Каменна (Свентокшиское воеводство). Пострадавшие с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницы в Кельцах, Стараховицах и Скаржиско-Каменна.
В настоящее время посольством Беларуси в Польше запрашивается информация о наличии у пострадавших страховых полисов.
– В соответствии с польским законодательством медицинские учреждения не предоставляют загранучреждению информацию о состоянии здоровья пациентов и планируемом лечении. Вместе с тем высказывают готовность сообщить ее близким родственникам, – рассказали в посольстве.