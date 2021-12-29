В Пинском районе предприятие построило для жителей поселка станцию обезжелезивания

ЗАО «Пинскдрев» построило станцию обезжелезивания для того, чтобы подавать жителям поселка Городище качественную воду.





Производительность станции – 15 кубических метров воды в час. Построены две резервные емкости для воды по 20 «кубов» каждая. Подача воды осуществляется специальным комплексом насосов, для бесперебойного водоснабжения есть основной и резервный.

На эти цели ЗАО «Пинскдрев» вложило в инфраструктуру поселка около 400 тысяч рублей. После окончательного ввода в эксплуатацию объект передадут на обслуживание в Пинское районное ЖКХ.

Начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи Пинского райисполкома Юрий Бушик рассказал, что вопрос улучшения качества питьевой воды в Пинском районе один из самых актуальных:

– Геологические условия Полесья таковы, что местная вода отличается повышенным содержанием железа. Превышение предельно допустимого его уровня в регионе имеют до 90 процентов артезианских скважин. Избыточное железо придает воде буроватую окраску, неприятный вкус, запах, осложняет работу водозаборов и скважин. Недаром обезжелезивание воды в Пинском районе является одним из приоритетных направлений республиканской программы по обеспечению населения чистой водой.

В Пинском районе сегодня работают 20 станций обезжелезивания.

На совместном заседании Брестского облисполкома и облсовета, которое прошло 28 декабря, директор ОАО «Парохонское» сенатор Владимир Хроленко подчеркнул, что в Пинском районе 30 населенных пунктов нуждаются в строительстве станций обезжелезивания, стоимость этих работ – 6 миллионов рублей.

Строительство новых станций обезжелезивания воды на Брестчине ведется в рамках подпрограммы «Чистая вода», являющейся составной частью Государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» на 2021–2025 годы.

На сегодня в Брестской области обеспеченность потребителей качественной питьевой водой составляет 95,9 процента и к концу года должна достичь 96 процентов. Всего в Брестской области в 2021 году построили 29 станций обезжелезивания воды. В 2022-м под имеющееся финансирование намечено построить еще 22. Лидером по этому показателю является Лунинецкий район, где обеспеченность потребителей водоснабжением питьевого качества составляет 99,9 процента.