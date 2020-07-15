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  2. В отношении 115 участников несанкционированных мероприяий составлены протоколы, возбуждено одно уголовное дело

В отношении 115 участников несанкционированных мероприяий составлены протоколы, возбуждено одно уголовное дело

Об этом рассказал сегодня журналистам начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков:

 Вчера на разных интернет-ресурсах призывали собраться в центральной части города для проведения несанкционированных массовых мероприятий.

Начиная с 19:00 в центре города собирались организованные группы. Люди выстраивались в цепочки, мешали пешеходам, а также движению транспорта. Сотрудники милиции провели разъяснительные беседы о том,что не нужно нарушать закон, в частности о массовых мероприятиях.

Со слов главы ГУВД, в Минске в оговоренных заранее местах с 19:00 до 24:00 собралось около двух тысяч граждан, однако после разъяснительной работы, проведенной сотрудниками ОВД, многие люди приняли это во внимание и разошлись. При этом отдельные граждане стали снова выстраиваться в цепочки, разбиваться на группы.

 Находясь у проезжей части, они выкрикивали лозунги, провоцировали автомобилистов, и те в ответ начинали сигналить продолжил И.Кубраков.  Сотрудники продолжали вести разъяснительную работу, но большинство нарушителей никак на это не реагировали. Пытались провоцировать драку с милицией. В итоге было принято решение о пресечении данных правонарушений, а также о задержании активных участников.

Многие из них, отметил начальник минской милиции, оказали активное неповиновение сотрудникам ОВД. Большинство из них было доставлено в территориальное подразделение ОВД. В отношении 115 человек, которые не повиновались законным требованиям сотрудников милиции, составлены соответствующие административные протоколы. Все материалы направлены в суды Минска, где будет дана правовая оценка действиям данных лиц.

Говоря о появившихся в сети сообщениях о том, что милиция якобы задерживала случайных прохожих, Кубраков сообщил, что задерживали только нарушителей:

 Как раз просто гуляющим гражданам массовые мероприятия доставляли неудобство. Людям, в том числе с детьми, приходилось переходить на другую сторону улицы, подальше от организованных групп и цепочек. Граждане возмущались, почему из-за того, что кто-то хочет митинговать, им нужно менять свой маршрут.

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