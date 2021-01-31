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В Национальном детском технопарке стартует первая образовательная смена

Сегодня в Национальном детском технопарке стартует первая образовательная смена. Участие в ней примут 30 старшеклассников со всех областей страны. В  составе трех групп ребята будут заниматься по одному из выбранных направлений: «Зеленая химия», «Робототехника», «Информационные и компьютерные технологии» на базе университетских учебных лабораторий БГУ, БНТУ и БГУИР.


-  Отбор для зачисления в Национальный детский технопарк проходил в три этапа. Первый – заочный, - рассказала начальник отдела информационно-аналитической работы Людмила Лыткина. - Ребята подавали заявки на нашем сайте (ndtp.by), прикрепив к ним диплом участника республиканских или международных образовательных конкурсов. А если нет – то учебный проект. Всего на  первую образовательную смену было подано 98 заявок. 64 из них экспертная комиссия отобрала для участия во втором этапе: тестирование проводилось очно - на базе областных учреждений дополнительного образования. И, наконец, 30 учащихся, которые прошли в третий этап, во время собеседования могли уже окончательно определиться с направлением, по которому хотят заниматься на образовательной смене. Наш технопарк создан специально, чтобы выявить  больше талантливых ребят в стране и дать возможность им раскрыть свои способности.

По словам Людмилы Викторовны, больше всего среди зачисленных на первую смену десятиклассников – 14 человек, еще 10 – учащиеся 9-х классов и 6 – одиннадцатиклассники.  Конечно, уровень подготовки у всех ребят разный. Но программы дополнительного образования по направлениям составлены так, что никому не будет скучно. Предусмотрены повышенный и углубленный уровни. Это в первую половину дня. А после обеда у ребят в расписании еще три урока, но уже на базе лицея БНТУ -  по программе общего среднего образования.

- На каждый объект учащиеся будут передвигаться на специальных автобусах с надписью «Национальный детский технопарк» в сопровождении тим-лидеров – руководителей групп по направлениям, - рассказала собеседница.

Впрочем, ребята будут на смене не только учиться. В программе – экскурсии по городу, посещение музеев, инновационных объектов, поездки в цирк и аквапарк, творческие и спортивные мероприятия... Продолжительность смены 24 дня. А проживать все это время  старшеклассники будут в техно хостеле.  Сегодня тут пройдет и первая коллективная тусовка – «Вечер знакомств».

Подробнее про условия отбора для зачисления в Национальный детский  технопарк и первые впечатления ребят, читайте в ближайших номерах «СБ. Беларусь сегодня» и «ЗН».


dekola@sb.by
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Фото: Сергей ЛОЗЮК
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