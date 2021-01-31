В Национальном детском технопарке стартует первая образовательная смена

- рассказала начальник отдела информационно-аналитической работы Людмила Лыткина. -По словам Людмилы Викторовны, больше всего среди зачисленных на первую смену десятиклассников – 14 человек, еще 10 – учащиеся 9-х классов и 6 – одиннадцатиклассники. Конечно, уровень подготовки у всех ребят разный. Но программы дополнительного образования по направлениям составлены так, что никому не будет скучно. Предусмотрены повышенный и углубленный уровни. Это в первую половину дня. А после обеда у ребят в расписании еще три урока, но уже на базе лицея БНТУ - по программе общего среднего образования.- рассказала собеседница.Впрочем, ребята будут на смене не только учиться. В программе – экскурсии по городу, посещение музеев, инновационных объектов, поездки в цирк и аквапарк, творческие и спортивные мероприятия... Продолжительность смены 24 дня. А проживать все это время старшеклассники будут в техно хостеле. Сегодня тут пройдет и первая коллективная тусовка – «Вечер знакомств».Подробнее про условия отбора для зачисления в Национальный детский технопарк и первые впечатления ребят, читайте в ближайших номерах «СБ. Беларусь сегодня» и «ЗН».