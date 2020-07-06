В МВД опровергли очередной фейк про белорусскую милицию

В МВД Беларуси опровергли очередной фейк про милицию. Речь идет о видео под названием «Минский беспредел».





В ролике милиционер в Минске якобы бьет дубинкой сидящего на ступеньках человека. «При ближайшем рассмотрении, если насчет рубашки еще можно спорить, то брюки точно не дизайна белорусской милиции. Какой страны — сложно сказать. Вообще это видео больше похоже на постановку — дубль при съемках фильма», отметила официальный представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова.

Это далеко не первый пример фейков про белорусскую милицию, отметили в программе "Антифейк" на ОНТ. Среди людей в погонах не все ангелы, как и в любой организации. Возможно, отдельные сотрудники милиции вполне заслуживают критики, но никто не давал право обвинять их в том, чего они не совершали, врать про конкретного человека или бить фейками по имиджу всего ведомства...

Мировой рынок теряет на фейках около 78 миллиардов долларов в год. Больше всего фейки влияют на рынок ценных бумаг. Недалек тот час, когда ООН будет вынуждено ввести пост спецдокладчика по дезинформации в интернете, отмечает журналист телеканала.

Кстати, в России в прошлом году приняли закон о фейковых новостях. За публикацию лживых данных там теперь штрафуют на сумму до 20 тысяч долларов и блокируют интернет-издание. Есть аналогичные законы в Германии и других европейских странах. В Великобритании создано целое ведомство, которое борется с фейковыми новостями.

В белорусском законодательстве понятие фейк пока не закреплено, но есть штраф за клевету — до 810 рублей, а за возбуждение вражды грозит до пяти лет лишения свободы.