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  2. В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси впервые выставлены сокровища библиотеки Хрептовичей

В Музее книги Национальной библиотеки Беларуси впервые выставлены сокровища библиотеки Хрептовичей

На протяжении 120 лет она была главным украшением дворца Хрептовичей в Щорсах (ныне Новогрудский район), который и строился в 1795 году ради этой библиотеки. В отведенном для нее обширном помещении на втором этаже частыми гостями были ученые и писатели, в том числе юный Адам Мицкевич. В его Доме-музее в Новогрудке до сих пор бережно хранят каминный экран из библиотеки Хрептовичей, у которого сиживал поэт, когда бывал в Щорсах.

– В XIX веке библиотека Хрептовичей была одной из богатейших в Восточной Европе, – утверждает заместитель генерального директора  директор по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Республики Беларусь, кандидат культурологии Александр Суша.

Основателем библиотеки был первый граф Хрептович – Иоахим Литавор, который был в свое время министром иностранных дел и канцлером Великого Княжества Литовского. Он был человеком передовых взглядов, в своих имениях заменил барщину оброком, как государственный деятель активно занимался вопросами народного образования. В 1752 году был удостоен графского титула Священной Римской империи.

В 1843 году российские власти закрепили этот титул за его потомками, которые верой и правдой служили российской короне. Сын Ириней Хрептович был гофмаршалом и действительным тайным советником. Внук Михаил – обер-камергер, член Государственного совета Российской империи, чрезвычайный посланник в Бельгии и Великобритании.

– Он был зять и протеже всесильного министра иностранных дел Карла Васильевича Нессельроде, – рассказывает Александр Суша.

Обе внучки Иоахима Хрептовича также были замужем за виднейшими российскими дипломатами. Старшая, Мария, за действительным тайным советником, послом в Константинополе и Ватикане Аполлинарием Петровичем Бутеневым. Младшая, Елена (между прочим, фрейлина двора), за писателем и дипломатом, действительным тайным советником Владимиром Петровичем Титовым.

Именно к Бутеневым из-за бездетности Михаила Иринеевича Хрептовича после его смерти в 1893 году перешел титул графов Хрептовичей.

В 1915 году, в канун немецкого наступления, граф Константин Аполлинариевич Хрептович-Бутенев перевез основную часть библиотеки Хрептовичей в Киев.

– В начале Великой Отечественной войны эту коллекцию не эвакуировали, и многое было безвозвратно утрачено, – продолжает свой рассказ Александр Суша. –Но многое до сих пор хранится в Киеве, в Национальной библиотеке Украины имени Вернадского. Попытки вернуть наследие Хрептовичей предпринимались начиная с 1920-х годов. В этом активно участвовали тогдашние руководители Белорусского государственного университета. Продолжаются эти попытки и поныне, но пока безуспешно.

И тут случилось чудо.

– Некоторое время назад в Германии обнаружились три книги с пометками библиотеки Хрептовичей в Щорсах, — делится подробностями Александр Суша. — Владелец тут же связался с белорусами и спросил, действительно ли эти книги происходят с наших земель. Так и оказалось. Более того, как показали исследования, книги и рукописи были вывезены из Беларуси в Германию во время Первой мировой войны, когда линия фронта проходила через Щорсы.

Захватив дворец, немцы повели себя по-хозяйски. Знакомо, не так ли?

– Потомки офицера, который вывез книги в Германию, решили вернуть их домой. И что приятно, абсолютно бесплатно, – радуется Александр Суша.

Именно эти книги, а также личная переписка Михаила Иринеевича Хрептовича представлены ныне на выставке в Национальной библиотеке Беларуси.

– Это 150 писем, относящихся к 18351851 годам и написанных в основном по-французски. Михаил Иринеевич адресовал их родственникам, главным образом 

жене, – рассказывает Александр Суша.

В эти годы Михаил Иринеевич как дипломат много странствовал, подолгу жил то в Лондоне, то в Константинополе, то в Неаполе. Наверняка его письма таят в себе много открытий, касающихся прежде всего российской истории, и еще больше загадок.

– Кроме того, одну книгу из библиотеки Хрептовича с соответствующими пометками мы нашли у себя в фондах, – раскрывает секрет Александр Суша. – Есть даже шанс, что все это вернется в Беларусь. Мы говорим об этом уже сто лет, и предпринимаются очень серьезные попытки.

Уверена, что они увенчаются успехом.

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Фото: Юлия АНДРЕЕВА
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