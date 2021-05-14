В Молодежном театре эстрады 23 мая пройдет фестиваль хореографического искусства DANCE EVOLUTION – 2021

К участию в мероприятии приглашаются танцевальные коллективы учреждений образования, частные школы, студии танца (время существования – от 3-х лет).
Театр эстрады – это не только сценическая площадка, где проходят концертные программы и мюзиклы, это еще и целая лаборатория по поиску и развитию новых талантов. «В этом году в театре действуют и развиваются творческие студии по трем направлениям: вокал, хореография и театральное искусство. Каждое начало сезона мы проводим наборы в студии, но количество желающих присоединиться к обучению на протяжении года по-прежнему остается высоким. И это неудивительно, ведь наши воспитанники постоянно принимают участие в различных концертах, праздничных программах, конкурсах и фестивалях, выступают на одних сценах с заслуженными артистами эстрады», – рассказали в концертном отделе театра.
«В этом году было принято решение организовать и провести фестиваль хореографического искусства DANCE EVOLUTION – 2021, основными целями которого являются сохранение и приумножение культурных традиций белорусского народа, формирование нового поколения молодых, профессиональных артистов для различных жанров эстрады, поддержка и популяризация хореографического искусства, обмен творческим опытом», – рассказал директор театра Сергей Медведев.
Оценивать выступления участников будет профессиональное жюри, состоящее из ведущих хореографов, деятелей культуры и искусства Беларуси. Для победителей предусмотрены специальные призы и подарки, среди которых возможность выступления в концертных программах театра на одной сцене с известными белорусскими исполнителями. С удовольствием ждем новых талантов и приглашаем принять участие в фестивале хореографического искусства DANCE EVOLUTION – 2021, – добавили в концертном отделе.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (017) 319 19 49, 8 (017) 358 45 66, 8 029 700 35 05, а также на сайте: www.estrada.by
Фото предоставлены Молодежным театром эстрады
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В Молодежном театре эстрады 23 мая пройдет фестиваль хореографического искусства DANCE EVOLUTION – 2021
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