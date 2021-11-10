В Минске стартовал международный симпозиум хлебопеков

Международный симпозиум – одно из ярчайших мероприятий международного хлебного салона, проводимого в рамках 27-й специализированной оптовой выставки-ярмарки "ПродЭкспо".

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов поприветствовал участников симпозиума, отметил значимость ежегодно проводимой встречи, широкую палитру тем, предложенных к обсуждению.

Например, один из модераторов пленарного заседания, заместитель начальника Главного управления перерабатывающей промышленности Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Вадим Побединский акцентировал внимание собравшихся на вопросе развития хлебопечения Беларуси на современном этапе.

Участие в ведущем отраслевом форуме принимают белорусские производители хлебобулочных и кондитерских изделий, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, ведущие ученые, делегации хлебопеков из других стран, в том числе России, Украины.

В рамках симпозиума состоится презентация НТЦ «Академия хлебопечения НИИХП» РФ, презентация научных разработок ГП «Белтехнохлеб», РУП «НПЦ НАНБ по продовольствию» с дегустацией хлебобулочных изделий ЗОЖ-направления, презентация инновационных разработок УО «БГУТ». Предусмотрено ознакомление с выставкой фирм-производителей и поставщиков оборудования, сырья, упаковки.

По окончании пленарного заседания состоится награждение победителей Республиканского смотра качества хлебобулочных и кондитерских изделий «СМАКОТА-2021».