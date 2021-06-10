В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»

рассказали в Национальном центре современных искусств.На уникальной трехдневной выставке можно будет увидеть работы известных белорусских художниц Светланы Баранковской, Татьяны Маклецовой, Ольги Редникиной, Натальи Лисовской, Людмилы Петруль из фондов Национального центра современных искусств.Российская творческая группа «Лоскутные живописцы» представит проект «России женская душа»: мастерицы из разных городов России и Латвии создали в технике лоскутной живописи (авторская техника Любови Лежаниной) образы русских женщин по мотивам цикла работ художника Андрея Симакова «Русский календарь». Также свои работы на фестивале впервые представят мастерицы Урала – Ольга Орешко, Галина Храмцова, Елизавета Манерова и Евгения Смолякова из города Екатеринбурга.Собственный проект в рамках фестиваля презентует и один из организаторов – клуб современного лоскутного шитья – минский квилт-клуб «Валошки». Вдохновением для проекта «Не загаснуць зоркi ў небе» стали космические просторы. С помощью сочетания блестящих, металлизированных и матовых тканей, цветов и форм, линий и изгибов, оригинальных приемов ручного, машинного шитья и валяния мастера стремились визуализировать образы загадочного космоса.Найдется место и уникальным народным традициям белорусского текстиля. Традиционную технологию ажурного ткачества Городокского района, которая называется «кисея», возрождает мастер Марина Гущо. В 2013 году эта техника была внесена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, а сейчас минчане и гости столицы смогут увидеть ее своими глазами.Отдельный зал Национального центра современных искусств отведен для презентации расписных ковров на ткани – маляванок. Источниками сюжетов и образов для маляванок Жанны Ильюшкиной, Ирины Князевой и Ирины Терешковой стали белорусские легенды и мифология.Кураторский проект Христины Высоцкой «Космос» включает произведения студентов и выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств. Молодые художники покажут арт-объекты и инсталляции, созданные с использованием нетрадиционных для художественного текстиля материалов и форм.В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с авторами, презентации.Фото: Национальный центр современных искусств