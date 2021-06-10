Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.5
EUR: 3.05
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»

В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»

ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет» будет проходить в Национальном центре современных искусств Республики Беларусь на улице Некрасова с 16 по 20 июня. Посетители выставки получат представление о многогранности и разнообразии современного текстильного искусства, которое сочетает традиции древности и смелые новаторские решения. 
 

– В фестивале «ТекСтильный букет» примут участие мастера из Беларуси, Латвии, России и Украины, – рассказали в Национальном центре современных искусств. – Мы покажем широкий спектр техник художественного текстиля: ткачество, расписные ковры-маляванки, пэчворк, войлоковаляние, батик, набойку... Идея фестиваля заключается в презентации на одной выставочной площадке творческих достижений как профессиональных художников, занимающихся текстильным искусством, так и любителей, стремящихся сохранить традиционные способы работы.

На уникальной трехдневной выставке можно будет увидеть работы известных белорусских художниц Светланы Баранковской, Татьяны Маклецовой, Ольги Редникиной, Натальи Лисовской, Людмилы Петруль из фондов Национального центра современных искусств.

Российская творческая группа «Лоскутные живописцы» представит проект «России женская душа»: мастерицы из разных городов России и Латвии создали в технике лоскутной живописи (авторская техника Любови Лежаниной) образы русских женщин по мотивам цикла работ художника Андрея Симакова «Русский календарь». Также свои работы на фестивале впервые представят мастерицы Урала – Ольга Орешко, Галина Храмцова, Елизавета Манерова и Евгения Смолякова из города Екатеринбурга.


Собственный проект в рамках фестиваля презентует и один из организаторов – клуб современного лоскутного шитья – минский квилт-клуб «Валошки». Вдохновением для проекта «Не загаснуць зоркi ў небе» стали космические просторы. С помощью сочетания блестящих, металлизированных и матовых тканей, цветов и форм, линий и изгибов, оригинальных приемов ручного, машинного шитья и валяния мастера стремились визуализировать образы загадочного космоса.

Найдется место и уникальным народным традициям белорусского текстиля. Традиционную технологию ажурного ткачества Городокского района, которая называется «кисея», возрождает мастер Марина Гущо. В 2013 году эта техника была внесена в список историко-культурных ценностей Республики Беларусь, а сейчас минчане и гости столицы смогут увидеть ее своими глазами.


Отдельный зал Национального центра современных искусств отведен для презентации расписных ковров на ткани – маляванок. Источниками сюжетов и образов для маляванок Жанны Ильюшкиной, Ирины Князевой и Ирины Терешковой стали белорусские легенды и мифология.
 
Кураторский проект Христины Высоцкой «Космос» включает произведения студентов и выпускников кафедры декоративно-прикладного искусства Белорусской государственной академии искусств. Молодые художники покажут арт-объекты и инсталляции, созданные с использованием нетрадиционных для художественного текстиля материалов и форм.

В рамках фестиваля пройдут лекции, мастер-классы, творческие встречи с авторами, презентации.


Фото: Национальный центр современных искусств  
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Более 62 тысяч абитуриентов зарегистрировались для прохождения ЦТ в этом году
БУТБ и Санкт-Петербургская ТПП договорились о сотрудничестве
Депутаты и сенаторы обратились к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси
Знакомство с наследницей: принц Гарри и Меган Маркл представили новорожденную дочь Елизавете II
Самым популярным предметом на ЦТ в 2021 году стал русский язык
В Пинском районе территориальные войска проводят боевые стрельбы
Как восстановить работу кишечника? Рассказывает врач
Белорусы снова могут летать на отдых в Черногорию: что для этого нужно и как изменился маршрут
Мачекин: надеюсь, что с каждым годом число трудоустроенной в студенческих отрядах молодежи будет только возрастать
В Борисовском районе сельчанин по частям украл дом соседа
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Тонкие оттенки сметья
Кирьяк: для современного образования важна норма, связанная с внедрением принципов инклюзии
Студия «Союзмультфильм» выпустила линейку духов с запахами мультфильмов
Марзалюк об инициативе сделать экзамен по истории Беларуси обязательным при поступлении в вузы: это будет честно, правильно и достойно
В Минске пройдет ІІІ Международный фестиваль декоративно-прикладного искусства «ТекСтильный букет»
Андрейченко: следует повышать престиж наших учебных заведений для иностранцев
Андрей Савиных: дипломатические структуры коллективного Запада становятся элементами атаки на основу межгосударственных отношений
В Париже мусорщики устроили погром в мэрии
Во всех областях появятся мобильные комплексы заготовки крови
Прогноз погоды на 11 июня: дожди, грозы и до 27 градусов тепла
В Беларуси сегодня пройдут церемонии вручения аттестатов и выпускные вечера
мнение
Владимир ВОЛЧКОВ
АЭС: зеленый двигатель экспорта
Врач объяснил, можно ли заниматься спортом во время беременности
Андрейченко: культурный код нации формируется столетиями, но разрушить его можно всего за одно поколение
Мачекин: нужно не заигрывать с молодежью, а говорить с ней на одном языке
Почему подорожал торфобрикет для жителей Иканского сельсовета Борисовского района и кто в этом виноват?
Крупко: главная цель создания агрообъединений – дать новый импульс развитию сельхозпредприятий
Андрейченко: онлайн-обучение не должно стать нормой
В Столинском районе рыбак предотвратил насилие над ребенком
В Минздраве рассказали, когда второй компонент российской вакцины поступит в медучреждения
Ветеринары всегда нарасхват, а с дипломом ВГАВМ особенно
В Лошице столкнулись два Volkswagen – пострадала семилетняя девочка-пассажир
мнение
Алексей АВДОНИН
Операция дедолларизация
Карпенко: в нашей стране идет серьезная работа по формированию устойчивой системы национальной исторической памяти
Мачекин: государство создает условия, а задача молодежи – увидеть эти условия и вовремя ими воспользоваться
Андрейченко: создание образовательной системы нового типа – ключевая государственная задача
Педиатр рассказал, что должно быть в каждой дачной аптечке ребенка
В Национальном центре современных искусств проходит международная выставка гравюры, где участвуют восемь стран
В Мозырском районе при столкновении легковушек пострадал девятилетний пассажир
В Гомеле палец пятилетней девочки застрял в игрушке – на помощь пришли спасатели
В Брестской крепости более 150 пограничников-новобранцев примут присягу
В Минске травмирован 19-летний парень
СМИ: Канье Уэста подозревают в романе с Ириной Шейк
мнение
Алексей ДЗЕРМАНТ
Посидим, поговорим…
Былы кіраўнік шаркаўшчынскай гаспадаркі Павел Пальчэх дапамог узвесці ў аграгарадку царкву
Хозяйства Гродненской области с подачи Комитета госконтроля всерьез взялись за ремонт техники
Мачекин: рад, что мы сохранили распределение выпускников
Авторы
СКАНИРУЙТЕ