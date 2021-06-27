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  2. В Минске прошел смотр-конкурс профмастерства среди омоновцев и патрульных милиционеров

В Минске прошел смотр-конкурс профмастерства среди омоновцев и патрульных милиционеров

В Минске прошел первый этап 16-го республиканского смотр-конкурса профессионального мастерства среди подразделений и сотрудников патрульно-постовой службы милиции, отряда милиции особого назначения ГУВД Мингорисполкома.


Этот конкурс проводится для отбора сотрудников в каждой области Беларуси для основных соревнований, которые в этом году будут проходить в Минске с 27 сентября по 1 октября. 
Конкурс делился на 6 дисциплин. Первая - строевая подготовка, затем тактика-специальная подготовка, где сотрудники решали 20 тестовых заданий. Такие тесты проверяют знания нормативных актов уголовного и административного законодательства. Также в эту дисциплину входила и практическая часть. На практике сотрудники ОМОНа задерживали особо опасного преступника, вооруженного бандита в определенном здании и гражданина, который продавал наркотики. 

Третий этап конкурса – медицинская подготовка. На экзамене по медицинской подготовке сотрудники ППСМ и ОМОНа продемонстрировали знания теории и на практике оказывали помощь пострадавшим. 



Далее милиционерам предстояло проявить свои умения в огневой подготовке. Здесь проверялись физические качества. Сотрудникам ОМОНа необходимо было надеть экипировку, вскрыть двери помещения, пронести штурмовой щит, раненого и груз, а также продемонстрировать ловкость, скорость и меткость при выполнении стрельбы по мишеням на базе стрельбища 120-ой отдельной механизированной бригады. 


Завершался конкурс дисциплиной скоростного маневрирования. Сотрудникам ППСМ необходимо было преодолеть дистанцию на машине УАЗ с выполнением диагональной парковки и проезда узких территорий. Омоновцы проходили этот этап на микроавтобусах. 


Стоит отметить, что смотр-конкурс оценивает не только индивидуальные качества, но и командные. 
Церемония награждения сотрудников патрульно-постовой службы и отряда милиции особого назначения пройдет 30 июня.  


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Фото: Алексей МАТЮШ
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