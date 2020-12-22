В Минске назвали лучшие инновационные проекты

Победу в номинации «Лучший инновационный проект» одержал Александр Глуткин из Гродненского государственного медицинского университета. Его разработка – косметический комплекс GLUDERM, который состоит из поликомпонентного крема и гидрогелевой матрицы для восстановления кожи после лечения острых и хронических ран, а также для пациентов с атопическим дерматитом и повышенной сухостью кожи (сахарный диабет, лежачие пациенты и другое). Препарат готовится к производству в Беларуси. Александру предоставили сертификат на получение денежных средств в размере 571 базовой величины (15417 рублей).В номинации «Лучший молодежный инновационный проект» победила разработка студента педиатрического факультета Белорусского государственного медицинского университета Андрея Капитонова. Он создал нейросеть для автоматической классификации рентгенограмм органов грудной клетки, благодаря чему возможно быстро обнаружить признаки COVID-19 у асимптоматических пациентов в ходе проведения рентгенографии органов грудной клетки (р-ОГК). Основой для создания нейросети станут данные как из открытых источников, так и из клиник Минска, с которыми уже согласован доступ к данным инструментальных исследований.Напомним, Государственный комитет по науке и технологиям при участии Белорусского инновационного фонда, Министерства образования, Национальной академии наук Беларуси, общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» проводит Республиканский конкурс инновационных проектов.В рамках конкурса рассматриваются социально значимые инновационные проекты с детально проработанной стратегией реализации (коммерциализации), соответствующие приоритетным направлениям научно-технической деятельности в Беларуси.