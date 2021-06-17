На участке проспекта Победителей в столице временно ограничат движение. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета.
– Сегодня с 11:00 до 12:00 вблизи дома № 84 на проспекте Победителей в Минске в направлении МКАД запланировано проведение следственного эксперимента с целью установления обстоятельств ДТП, имевшего место на этом участке дороги. В указанный период времени будет частично ограничено движение, – уточняется в сообщении.
Следователи обращают внимание на данную информацию и просят водителей заранее планировать маршрут.
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В Минске на проспекте Победителей будет временно ограничено движение
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