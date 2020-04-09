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В Минлесхозе прокомментировали предлагаемые изменения Правил ведения охотничьего хозяйства и охоты

Большие перемены ждут охотников. Министерство лесного хозяйства объявило о старте общественных обсуждений проекта указа Президента по внесению изменений и дополнений в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты. Что именно предлагают изменить, специально для sb.by прокомментировал консультант отдела охотничьего хозяйства Минлесхоза Виталий Бондаревич:

Фото: архив БЕЛТА

— Первое и главное новшество — разделение действующей редакции правил на два документа: Правила охоты и Правила ведения охотничьего хозяйства. Простым гражданам станет проще в одном месте изучить требования закона, а не искать их среди информации для юрлиц.

Предлагается установить на пять лет мораторий на изъятие глухаря в Брестской и Гродненской областях для юридических лиц. А те в свою очередь не смогут продавать  путевки гражданам. Почему так? Ученые НАН Беларуси выяснили, что численность подвида глухаря западноевропейского, обитающего в этих регионах, снижается, поэтому ее нужно стабилизировать.

В новых правилах разработчики детализировали многие определения, к примеру, «охота из засады» или «с подхода». Переработали их с учетом реалий. Ввели и объяснили новые понятия: «охота на норах», «охотничий день», «участник охоты». Последний — тот, кто участвует в поиске животного, но не имеет права его добычи. К примеру, это могут быть туристы, водители.

Проработано введение новых бланков и документов с определенной степенью защиты. Предлагается в перспективе отказаться от карточки учета нарушений и заменить ее QR-кодом, нанесенным на охотничье удостоверение. Технологии позволяют записать информацию за весь период охоты человека, и проверяющий считает ее по коду, не обращаясь к базе. Это не значит, что всем придется менять государственные удостоверения, которые действуют 10 лет, процесс замены произойдет постепенно.  Коснутся новшества и бланков строгой отчетности в охотничьем хозяйстве. По-другому будет происходить гашение талонов: раньше указывались дата и подпись — сейчас будет достаточно простого перечеркивания, не позволяющего повторно его использовать. 

В случае травмирования, обнаружения больного животного пользователь сможет информировать меньшее число людей. Комиссии, которые собирали при таких ЧП, для удобства сократили. К примеру, если произойдет несчастный случай, звонить нужно охотпользователю и в МВД. Сейчас от охотников поступает много нареканий: нужны четкие критерии отличия трофейного животного и селекционного. Добыть трофей стоит дорого, а во втором случае плата незначительная. Охотник, взяв книгу с новыми правилами, сможет понять критерии этих отличий и не ошибиться. 

Детализировали также сроки и способы охоты на некоторые виды животных. Предлагается с 15 мая по 30 сентября разрешить добывать оленя пятнистого. Представители этого вида скрещиваются с оленем благородным, из-за таких гибридов теряются трофейные качества. Поэтому численность «неродного» нашей фауне вида  нужно регулировать. На лося-сеголетка разрешат охоту с 1 по 31 января. В этот период сложно отличить взрослого самца и самку, их не стоит трогать, а сеголеток набирает максимальный вес. Будут учтены все факторы, чтобы не истреблять его тотально. Разрешат по просьбе РГОО «БООР» и охоту в ночное время на бобра не только в присутствии должностного лица, но и руководителя охоты. 

Обсуждение продолжается. Если у вас есть замечания и предложения по проекту указа, можно направить их на электронную почту mlh@mlh.gov.by.
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