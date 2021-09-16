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  2. В Махачкале 16 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества

В Махачкале 16 детей госпитализировали после распыления в школе неизвестного вещества

В одной из школ российской Махачкалы учащиеся старших классов распылили неизвестное вещество, в результате чего 16 ученикам данного учреждения здравоохранения потребовалась госпитализация. Трое пострадавших сейчас находятся в реанимации, проинформировали в пресс-службе Министерства образования и науки Республики Дагестан (РФ), пишет ТАСС.


«В скорую помощь пoступил вызoв об oтравлении детей. На место выехали медработники, сoтрудники правоoхранительных органов и министерства. Удалось устанoвить, что группа старшеклассников распылила в коридoре шкoлы неизвестное газовое вещество, из-за которого 16 детей находятся в больнице, трое из них в реанимации», – сообщили в ведомстве.

В школе № 36, где случился этот инцидент, отменены занятия второй смены. На месте работают оперативники.

Фото: ТАСС
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