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В Латвии предложили невакцинированным гражданам снижать пенсии вдвое

Член латвийской партии "Новое единство" юрист Волдемар Бургис предложил вдвое снизить пенсии невакцинированным пожилым гражданам. По его словам, это поможет достичь более высоких показателей прививочной кампании в стране, передает портал Baltijas Balss.


– Если бы невакцинированные пенсионеры получали пенсию в размере 50%, мы бы очень быстро достигли отличных показателей вакцинации в этой возрастной группе. Не нужно было бы задерживать образование детей, не нужно было бы отменять театры и концерты, – уточнил Волдемар Бургис.

По словам юриста, отказ от прививки является "нападками на права".

– Оценивая текст Конституции с точки зрения прав детей, прав человека, понятно, что мы можем ограничивать нападки этих пенсионеров на права наших детей заниматься спортом, наши права на сохранение и развитие латышской культуры, – заявил он.

Ранее в Латвии из-за распространения коронавирусной инфекции было объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр республики Кариньш Кришьянис сообщил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций. Он подчеркнул, что целью введения чрезвычайного положения стало увеличение охвата прививочной кампанией через строгие ограничения для невакцинированных.
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Фото: РЕЙТЕР
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