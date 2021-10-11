В Латвии предложили невакцинированным гражданам снижать пенсии вдвое

– уточнил Волдемар Бургис.По словам юриста, отказ от прививки является "нападками на права".– заявил он.Ранее в Латвии из-за распространения коронавирусной инфекции было объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр республики Кариньш Кришьянис сообщил о введении обязательной вакцинации сотрудников госпредприятий и расширении требований по обязательной вакцинации сотрудников частных организаций. Он подчеркнул, что целью введения чрезвычайного положения стало увеличение охвата прививочной кампанией через строгие ограничения для невакцинированных.