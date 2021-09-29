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В Крупском районе сеют днем и ночью

Из-за дождей, которые непрерывно шли больше недели, темпы озимого сева зерновых культур упали до минимума. Теперь, когда погода благоприятствует земледельцам, полевые работы ускорились. Повсеместно сеют не только днем, но и ночью. Например, в Крупском районе 26 сентября посеяли 243 гектара, а 28-го – в 2 раза больше. Сегодня планируют посеять не менее 600 гектаров.


Механизатор производственной площадки ОАО «Агрокомбинат Дзержинский» Крупского района Виктор Казаченок рассказал, что вести сев ночью помогает система GPS-навигации. Благодаря ей трактор даже в темноте ведет работу качественно.

Механизатор ОАО «Кленовичи» Вадим Макаревич отметил, что в эти дни приходится работать до 14 часов в сутки. Конечно, нелегко. Но понимает, что надо быстрее завершить сев. Ведь от этого зависит будущий урожай.











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Фото: Егор Ермалицкий
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