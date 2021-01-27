В хозяйстве «Устье» НАН Беларуси» Оршанского района реализованы два инновационных проекта

Завезена первая партия животных – 61 нетель красного скота из Дании. Потенциал – до 12 тысяч килограммов молока от коровы в год, но в реальных условиях сначала планируется получить 9–9,5 тысячи.Конечно, такая продуктивность позволит поднять экономику хозяйства. Однако важнее другая задача: ферма должна стать племенной. На первый план выходят научные цели. Планируется увеличить период продуктивности животных, создать свою белорусскую породу красного скота.Почему обратили внимание именно на красный скот? У коров такой породы выше жирность молока, присутствует белок АА, а у черно-пестрой – только А. По исследованиям зарубежных специалистов, молоко с белком АА лучше воспринимается организмами детей и людей пожилого возраста.Вторым объектом стал завод по производству семян сельскохозяйственных культур. Одна из особенность этого предприятия в том, что здесь использованы самые современные методы оценки и подготовки семян. Традиционно на семена отбирается самое крупное и плотное зерно. Здесь же еще определяются и микротрещины, которые негативно влияют на будущий урожай. Зерно с их наличием сразу отправляется на фураж.– поясняет директор Дмитрий Батюков.Завод, кстати, перерабатывает не только свое зерно, но и может оказывать услуги другим предприятиям, которые привозят его сюда, а на выходе получают семена.