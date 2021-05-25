Белорусская железная дорога продолжает возобновление пассажирского сообщения с Российской Федерацией. На июнь назначено курсирование группы беспересадочных вагонов Гродно – Москва – Гродно. Об этом информирует пресс-центр БЖД.
Группа вагонов из Гродно отправится 11 июня в составе поездов № 688 Гродно – Минск и № 4 Брест – Москва, из Москвы – 12 июня в составе поездов № 3 Москва – Брест и № 687 Минск – Гродно. В состав группы входят плацкартный и купейный вагоны. Периодичность курсирования через день до конца июня – по нечетным числам из Гродно и четным числам из Москвы. По результатам этих перевозок о дальнейшем движении вагонов Гродно – Москва – Гродно сообщат дополнительно.
Стоит обратить внимание на то, что проезд указанными поездами предусмотрен только для граждан Беларуси и России. Пассажиры, следующие за рубеж железнодорожным транспортом, обязаны иметь медицинские документы, подтверждающие отрицательный результат теста на COVID-19. Исследование должно быть проведено не более чем за трое суток до даты пересечения границы. На вокзале и в поезде необходимо соблюдать масочный режим.
Более подробную информацию о графике движения данных поездов, стоимости и правилах проезда можно получить на сайте БЖД, в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» и по телефону контакт-центра Белорусской железной дороги 105.
Фото: архив БЕЛТА
Опубликовано:
1895
В июне БЖД возобновит еще один рейс в Москву
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter