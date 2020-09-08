В Гродно вынесен приговор мужчине, от побоев которого скончалась его пятимесячная дочь

17 января в местную ЦРБ в состоянии клинической смерти была доставлена пятимесячная девочка. Медики диагностировали у нее травму почки.После оказания экстренной врачебной помощи пострадавшую на реанимобиле перевели в Гродно. Увы, несмотря на все усилия, тяжелейшая травма почки оказалась несовместимой с жизнью – месяц спустя малышка умерла…И вот состоялся суд. 42-летнего мужчину признали виновным в «убийстве заведомо малолетнего лица, находящегося в заведомо беспомощном состоянии» (часть 2 статьи 139 УК) и приговорили к 17 годам лишения свободы. Многие в зале суда не смогли сдержать слез и справедливого возмущения.А в ходе длительного расследования всех обстоятельств убийства правоохранители выяснили все детали этого жуткого происшествия.Оказалось, что 17 января 2020 года мужчина оказался наедине с пятимесячной дочерью (его супруга ушла в поликлинику к врачу). Малышка заплакала в детской кроватке. Отец, которого это раздражало, ударил девочку в левый бок. И лишь когда ребенку стало совсем плохо, вернувшаяся мать вызвала скорую помощь…Более того, под страхом наказания, мужчина (впрочем, можно ли после всего случившегося называть его так?!) придумал лживую версию – мол, он держал малолетнюю дочь на руках и, споткнувшись, упал вместе с ней на межкомнатный деревянный порог. Однако судмедэксперты в итоге камня на камне не оставили от этой версии…Приговор может быть обжалован и вступает в законную силу через 10 дней.