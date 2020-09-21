Инициировала ее первичная организация БРСМ Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Во время проведения трудовой экологической акции неравнодушная молодежь Купаловского вуза наведет порядок в зонах отдыха вблизи водоемов и на прилегающих к ним прибрежных территориях.
Алгоритм этой масштабной акции вроде бы незамысловат, но одновременно очень объемен, а именно: вовлечение большого количества молодежи в решение социально-экологических проблем города, развитие волонтерского движения, сплочение молодых людей и воспитание бережного отношения к природе.
Второй секретарь Гродненского городского комитета БРСМ Анна Киселевская специально для sb.by уточняет некоторые детали:
– Экологическая акция «Родному городу – чистые берега!» продолжится до 30 сентября. В центре внимания активистов БРСМ будет наведение порядка на берегах рек Неман и Лососянка, а также прилегающей к ним территории. Одновременно покажем, можно так выразиться, несознательной части нашего населения, как следует себя вести на лоне природы, как убирать за собой бытовой и другой мусор.
А секретарь первичной организации БРСМ Купаловского вуза Алеся Попко говорит, что эта акция не первая и далеко не последняя:
– Мы постоянные участники подобных массовых мероприятий. И могу с уверенностью заявить, что труд – это сильнейший объединяющий фактор. Он, как ничто другое, может сплотить людей для общего дела, тем более такого полезного и нужного, как наведение должного порядка на земле.
Фото: Гродненский областной комитет БРСМ
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В Гродно проходит массовая экологическая акция «Родному городу – чистые берега!»
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