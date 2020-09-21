В Гродно проходит массовая экологическая акция «Родному городу – чистые берега!»

Алгоритм этой масштабной акции вроде бы незамысловат, но одновременно очень объемен, а именно: вовлечение большого количества молодежи в решение социально-экологических проблем города, развитие волонтерского движения, сплочение молодых людей и воспитание бережного отношения к природе.специально для sb.by уточняет некоторые детали:говорит, что эта акция не первая и далеко не последняя:Фото: Гродненский областной комитет БРСМ