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  2. В Гомеле вручили премии облисполкома талантливым студентам

В Гомеле вручили премии облисполкома талантливым студентам

Премии вручены пятерым представителям вузов региона. Это молодые люди, достигшие высоких успехов в учебе, занимающиеся научно-исследовательской работой, активные общественники. 

Фото: gp.by

Одна из них – студентка шестого курса медуниверситета Виктория Сотникова. В ее активе более 140 научных работ, победы на конференциях различного уровня. За работу в условиях пандемии Виктория удостоена благодарности Министерства здравоохранения, имеет премии Специального фонда Президента Беларуси. Для специализации девушка избрала хирургию, где намерена стать хорошим профессионалом, влившись в ряды докторов Гомельской областной клинической больницы, куда ее распределили. 

Олег Кныш завершает учебу на энергетическом факультете Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого. Молодой человек также участник и дипломант многих международных конференций студенчества и молодых ученых. Он с удовольствием принимает участие во многих стартапах. И завершающий учебный год среди ряда моментов значим для него успешным участием в двух республиканских конкурсах. 

Почетные награды молодые люди получили из рук руководителя области Геннадия Соловья, а успех с ними разделили представители руководства вузов. 

Премии облисполкома лучшим представителям студенчества вручают в регионе с 2005 года. Это хороший стимул для молодых людей, чтобы хорошо учиться и совершенствоваться. 
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