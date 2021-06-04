В Гомеле вручили премии облисполкома талантливым студентам

Фото:

gp.by

Одна из них – студентка шестого курса медуниверситета Виктория Сотникова. В ее активе более 140 научных работ, победы на конференциях различного уровня. За работу в условиях пандемии Виктория удостоена благодарности Министерства здравоохранения, имеет премии Специального фонда Президента Беларуси. Для специализации девушка избрала хирургию, где намерена стать хорошим профессионалом, влившись в ряды докторов Гомельской областной клинической больницы, куда ее распределили.Олег Кныш завершает учебу на энергетическом факультете Гомельского государственного технического университета имени П.О. Сухого. Молодой человек также участник и дипломант многих международных конференций студенчества и молодых ученых. Он с удовольствием принимает участие во многих стартапах. И завершающий учебный год среди ряда моментов значим для него успешным участием в двух республиканских конкурсах.Почетные награды молодые люди получили из рук руководителя области Геннадия Соловья, а успех с ними разделили представители руководства вузов.Премии облисполкома лучшим представителям студенчества вручают в регионе с 2005 года. Это хороший стимул для молодых людей, чтобы хорошо учиться и совершенствоваться.