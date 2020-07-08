В Гомеле стройных мам собирают в центральном парке

Сегодня в Гомеле стартовал социальный проект “Стройная мама”. В городском парке начались занятия по оздоровительной женской гимнастике для мам, которые в течение месяца бесплатно смогут «подтянуть фигуру» с опытным тренером. Светлана Хоружая уже второй год организует бесплатные оздоровительные занятия на свежем воздухе летом. Цель проекта - восстановление фигуры и здоровья после родов. Старт занятий в этом году приурочили ко Дню семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля.





- Сейчас самое время создавать стройность на свежем воздухе! Лето на дворе! - считает фитнес-тренер и автор социального проекта «Стройная мама» Светлана Хоружая.

– Правда, мы сегодня попали под ливень! Поэтому группа была не очень многочисленная. Первое занятие провели под дождиком. Но на помощь приходят современные технологии. Если по каким-то причинам вы желаете заниматься недалеко от своего дома либо у раскрытого настежь окна, то интернет предоставляет такую возможность! Я выхожу в прямой эфир Инстаграмм в 8.00 (аккауунт @stroinaya_mama_), чтобы проводить онлайн занятия.

Светлана Хоружая, в этом году стала финалистом Школы социального предпринимательства «Good Impact». Задача Школы — обучение выстраиванию правильной модели развития социальных проектов в предпринимательской среде. С проектами работают менторы — крупные менеджеры из банковской сферы и бизнеса. В этом году непростая эпидемиологическая ситуация внесла корректировки в работу Школы социального предпринимательства «Good Impact», рассказывает координатор Оксана Шевченко:

- Мы освоили Zoom и провели в формате он-лайн «Экстренный созвон» всех участников и менторов, чтобы понять, у кого из наших проектов возникли критические проблемы в бизнес-процессах и кому нужна срочная помощь и консультации в поиске новых идей и новых форматов ведения социального бизнеса. Все мероприятия быстро перевели в онлайн. Нам пришлось изменить программу тренингов. В связи с новыми требованиями рынка и новыми поведенческими привычками потенциальных клиентов, запрос на обучающий контент в Школе изменился. Стали актуальными темы, связанные с продвижением товаров и услуг через интернет-каналы: у участников возникали вопросы с инструментами Digital-маркетингом, с настройкой и приемом платежей он-лайн, с SEO продвижением, с онлайн площадками для конференций, с продажами в онлайн.

18 июля в Гомеле состоится финал Школы социального предпринимательства «Good Impact». За три призовых места поборются 14 уникальный социальных проектов, среди них: «Стройная мама», «Имидж школа эстетического образования « FIA», Центр допобразования «Другая Школа», «Fashion-терапия. Жизнь заново», «Игротерапия ФилинGooD», «Творческое пространство Funny nose», велодоставка «Шпарки Ровар».